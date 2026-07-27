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От таганрога до удмуртии в рф фиксируют новые удары, в оккупированном Крыму перебои со светом

Киев • УНН

 • 676 просмотра

В ряде регионов россии, включая удмуртию, зафиксированы удары, в частности, в ростове-на-Дону, завод в пензе и нефтебаза в сарапуле. Также громко было во временно оккупированном Крыму.

От таганрога до удмуртии в рф фиксируют новые удары, в оккупированном Крыму перебои со светом

В рф зафиксировали новые удары в ряде областей, в том числе в Удмуртии. Также было громко во временно оккупированном Крыму, произошли перебои со светом. Об этом сообщают мониторинговые ресурсы, пишет УНН.

Детали

Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко также отметил:

  • Ростов-на-Дону. Ночью атакован порт и железнодорожная инфраструктура. По сообщению местных властей, повреждения получили Железнодорожный, Пролетарский и Ленинский районы города;
    • Мариуполь. В промежуток между 00:30 до 02:40 российское ПВО сбивало дроны над городом. Последствия от падения обломков в Приморском районе;
      • Пенза. Утром был атакован ЗАО "Пензенский завод автомобильных комплектующих" (ГПЗ-24). Последствия требуют уточнения;
        • Таганрог. Утром находился под атакой;
          • Ярославская область. Из-за атаки БПЛА перекрыт выезд в сторону москвы;
            • Сарапул, Удмуртия. Пожар возле нефтебазы после атаки дронов.

              Как сообщает мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер", после прилетов во временно оккупированном Крыму произошли перебои со светом. 

              "Подписчики сообщают: 02.19-02.20 в Симферополе начало моргать свет; 02.21 свет отключился полностью в Симферополе и Севастополе (возможно и в других городах Крыма, но сообщений нам не было); никаких взрывов перед отключением света в Симферополе и Севастополе не было; по состоянию на 6 утра свет не восстановили", - указал утром "Крымский ветер".

              Позже там сообщили, что "отмечен пожар на магистральной электроподстанции в Бахчисарае. Горит ПС "Бахчисарай" 220 кВ с открытыми распределительными устройствами 220, 110 и 35 кВ. Назначение - передача и распределение электрической энергии, питание местных сетей через открытые распределительные устройства (ОРУ) и воздушные линии". "Также сигнатуры пожара в Бахчисарае отмечены на территории складов 133-й бригады МТО (в/ч 73998)", - говорится в сообщении.

              "Отмечен пожар на позиции росПВО на горе Хрони возле села Глазовка под Керчью", также сообщил "Крымский ветер" со ссылкой на данные спутниковой съемки.

              "Ночью в Керчи было громко, началось с 23:00 - были бахи, пролеты дронов и стрельба МВГ, под утро были взрыв и стрельба с 5 до 6 утра", - указал также "Крымский ветер".

              Кроме перебоев со светом сообщается о перебоях с водоснабжением.

              Юлия Шрамко

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