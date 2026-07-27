От таганрога до удмуртии в рф фиксируют новые удары, в оккупированном Крыму перебои со светом

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Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?

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Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен

Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского

Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN

Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны

Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершены

путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины

БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок

Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News