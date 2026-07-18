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Главной проблемой Сырского является отсутствие четкой стратегии победы в войне с рф - FT

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Financial Times сообщает, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский не имеет четкой стратегии победы, полагаясь лишь на длительную оборону и мобилизацию. Конфликт с уволенным министром обороны Федоровым выявил разногласия в военной стратегии Украины.

Главной проблемой Сырского является отсутствие четкой стратегии победы в войне с рф - FT

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский не имеет представления о том, как именно он собирается победить. Теория победы Сырского заключается просто в том, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, увольнение популярного министра обороны, который продвигал реформы, вскрыло разрушительные разногласия по поводу военной стратегии Украины и готовности Вооруженных сил устранить ее недостатки именно в тот момент, когда ход войны против россии склонился в пользу Украины.

На этой неделе президент Владимир Зеленский уволил Михаила Федорова, который пробыл на посту всего шесть месяцев. Этот неожиданный шаг вызвал в четверг и пятницу протесты в Киеве и других городах и погрузил правительство в хаос. 35-летний министр обороны Федоров, которому приписывают ускорение цифровой трансформации Украины и развития беспилотной отрасли, в течение нескольких месяцев конфликтовал с главнокомандующим генералом Александром Сырским по поводу того, как Украине следует вести войну

- пишет издание.

Федоров во время пресс-конференции обвинил Сырского в блокировании инициатив Минобороны, отметив, что "вместо того, чтобы сотрудничать с целью поиска новых путей победы над россией, Сырский "придумал, как расколоть страну".

В ответ тысячи украинцев вышли на протест возле Офиса Президента, обвиняя Зеленского в устранении министра, который помог Украине продвинуться вперед благодаря инновациям и расширению производства дронов и применения их в боевых действиях. Протесты продолжались и в пятницу, что вызвало хаос в правительстве.

Источники издания отметили, что конфликт отражает принципиально разные взгляды на то, зависит ли победа от технологической трансформации и более эффективной военной системы, или от продолжения борьбы благодаря выносливости и мобилизации.

Кампания Киева по использованию дронов против российской энергетической инфраструктуры и танкеров "теневого флота" в Черном и Азовском морях спровоцировала худший топливный кризис в россии за последние десятилетия, а дроны средней дальности, нацеленные на российскую логистику на оккупированной украинской территории, помогли замедлить наземное наступление москвы, превратив его в дорогое и постепенное продвижение.

Однако публичный раскол среди высшего военного руководства Украины во время войны поставил под сомнение способность Киева сохранить свои успехи

 - отмечает издание.

Главным аргументом Федорова в пользу изменений было то, что украинские вооруженные силы должны быстрее адаптироваться к условиям боевых действий, которые все больше определяются беспилотниками, робототехникой и стремительным технологическим прогрессом.

Он высоко оценил Сырского за руководство обороной Киева в 2022 году и последующие контрнаступления в Харькове и Херсоне. Однако он утверждал, что с тех пор ситуация на поле боя кардинально и стремительно изменилась, а Сырский не успел за этими изменениями.

По словам одного из высокопоставленных украинских чиновников по вопросам обороны, Федоров олицетворял модель ведения войны, построенную на технологических инновациях, более широком использовании дронов и роботов, а также на более маневренных вооруженных силах, способных адаптироваться к меняющимся условиям на поле боя.

Вместо этого Сырский, по мнению этого чиновника, не смог сформулировать столь же убедительную концепцию того, как Украина сможет в конечном итоге одержать победу.

Одна из проблем заключается в том, что Сырский не имеет представления о том, как именно он собирается победить. Теория победы Сырского заключается просто в том, чтобы продержаться как можно дольше и мобилизовать больше людей

- добавляет источник.

Несколько человек, осведомленных с ситуацией, сообщили FT, что Федоров заблокировал многочисленные попытки направить выгодные контракты на закупку в пользу избранных компаний, что привело к его конфликту с влиятельными фигурами в политическом и оборонном истеблишменте Украины - а также с Сырским.

Напомним

Решение Президента Украины Владимира Зеленского не переназначать Михаила Федорова министром обороны вызвало возмущение среди части украинских военных и ветеранов.

Правительство назначило Евгения Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны и Андрея Сибигу - временно исполняющим обязанности министра иностранных дел.

Павел Башинский

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