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MIM-104 Patriot

"Крымский рубильник off" - СБС ВСУ поразили 10 энергоузлов на оккупированных территориях за 28-29 июля

Киев • УНН

 • 1420 просмотра

ВСУ вывели из строя 10 энергоузлов на оккупированных территориях, из них 6 в Крыму и 4 в Херсонской и Луганской областях. Всего с 1 по 29 июля поражено 164 энергетические цели.

"Крымский рубильник off" - СБС ВСУ поразили 10 энергоузлов на оккупированных территориях за 28-29 июля
фото иллюстративное

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в течение 28-29 июля текущего года вывели из строя 10 энергоузлов на оккупированных россиянами территориях. Из них 6 энергоузлов было поражено в Крыму, а 4 - на Херсонщине и Луганщине. Общее количество пораженных объектов с 1 по 29 составляет 164 энергетических цели, сообщает УНН со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди".

Детали

Также "Мадяр" опубликовал кадры поражения 28 энергоузлов в течение 25-29 июля. В то же время 28-29 июля произошли результативные поражения подстанций в Керчи, Феодосии, Каирке, Евпатории и других населенных пунктах оккупированного Крыма.

Крымский рубильник off

 - говорится в сообщении командующего СБС.

За июль были поражены подстанции (от 110 кВ до 330 кВ мощности) в Крыму, Луганской и Херсонской областях. Успешные операции осуществили бойцы 1-го Отдельного центра беспилотных систем, 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра", 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

Напомним

Служба безопасности Украины подтвердила поражение одного из крупнейших НПЗ РФ - "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми на расстоянии более 1500 км от украинской границы.

Евгений Устименко

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