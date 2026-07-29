"Крымский рубильник off" - СБС ВСУ поразили 10 энергоузлов на оккупированных территориях за 28-29 июля

фото иллюстративное

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины в течение 28-29 июля текущего года вывели из строя 10 энергоузлов на оккупированных россиянами территориях. Из них 6 энергоузлов было поражено в Крыму, а 4 - на Херсонщине и Луганщине. Общее количество пораженных объектов с 1 по 29 составляет 164 энергетических цели, сообщает УНН со ссылкой на командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди".

Детали

Также "Мадяр" опубликовал кадры поражения 28 энергоузлов в течение 25-29 июля. В то же время 28-29 июля произошли результативные поражения подстанций в Керчи, Феодосии, Каирке, Евпатории и других населенных пунктах оккупированного Крыма.

Крымский рубильник off - говорится в сообщении командующего СБС.

За июль были поражены подстанции (от 110 кВ до 330 кВ мощности) в Крыму, Луганской и Херсонской областях. Успешные операции осуществили бойцы 1-го Отдельного центра беспилотных систем, 9-го батальона "Кайрос" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птицы Мадяра", 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2".

Напомним

Служба безопасности Украины подтвердила поражение одного из крупнейших НПЗ РФ - "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в Перми на расстоянии более 1500 км от украинской границы.