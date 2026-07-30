ГУР поразили российскую станцию РЭБ в Крыму
Киев • УНН
В ночь на 27 июля 2026 года украинские беспилотники поразили станцию комплекса РЭБ "мурманск-БН" возле мыса Фиолент в Крыму. Комплекс предназначен для радиоразведки и подавления сигналов на дальность до 5000 км.
В ночь с 26 на 27 июля 2026 года украинские беспилотники поразили станцию российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.
Детали
В ночь с 26 на 27 июля 2026 года специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН"
По информации ГУР, береговой комплекс РЭБ "Мурманск-БН" российской оккупационной армии предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов в коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.
Напомним
Спецназовцы ГУР поразили два ключевых судна Керченской переправы и инфраструктуру порта Кавказ. Корабли перевозили оружие и технику оккупантов.