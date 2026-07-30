ГУР поразили российскую станцию РЭБ в Крыму

В ночь с 26 на 27 июля 2026 года украинские беспилотники поразили станцию российского комплекса радиоэлектронной борьбы "Мурманск-БН" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, передает УНН.

Детали

В ночь с 26 на 27 июля 2026 года специалисты Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины вблизи мыса Фиолент во временно оккупированном Крыму выследили и поразили станцию комплекса РЭБ "Мурманск-БН" - говорится в сообщении.

По информации ГУР, береговой комплекс РЭБ "Мурманск-БН" российской оккупационной армии предназначен для ведения радиоразведки, перехвата и подавления сигналов в коротковолновом диапазоне с дальностью до 5 000 км.

Напомним

Спецназовцы ГУР поразили два ключевых судна Керченской переправы и инфраструктуру порта Кавказ. Корабли перевозили оружие и технику оккупантов.