ГУР підтвердило ураження двох військових суден росії

Бійці ГУР у ніч на 14 березня уразили два військові судна росії. Зокрема, виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України. Про це повідомляє пресслужба ГУР МОУ, передає УНН.

"У ніч з 13 на 14 березня 2026 року майстри Департаменту активних дій ГУР МО України завдали успішних ударів по двох військових суднах держави-агресора росії. Внаслідок операції виведено з ладу ворожий залізничний пором "Славянін" та пошкоджено судно "Авангард", які противник використовував для ведення злочинної війни проти України", - повідомили в ГУР.

У розвідці розповіли, що вказані судна були основними елементами так званої Керченської поромної переправи та відігравали одну з ключових ролей у морській воєнній логістиці агресора - йдеться, зокрема, про транспортування зброї, військової техніки, боєприпасів.

"У межах операції спецпризначенці воєнної розвідки спільно з іншими складовими Сил оборони України також завдали вогневого ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у краснодарскому краї, який росія експлуатує для ведення війни проти нашої держави", - додали в ГУР.

У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника, який має на озброєнні пускову установку ОТРК "Іскандер", а також завдали ураження по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 та КСП противника.