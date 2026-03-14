ГУР подтвердило поражение двух военных судов россии

Бойцы ГУР в ночь на 14 марта поразили два военных судна россии. В частности, выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ, передает УНН.

Детали

"В ночь с 13 на 14 марта 2026 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора россии. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины", - сообщили в ГУР.

В разведке рассказали, что указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора - речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов.

"В рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины также нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта "Кавказ" в краснодарском крае, который россия эксплуатирует для ведения войны против нашего государства", - добавили в ГУР.

Напомним

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника, имеющего на вооружении пусковую установку ОТРК "Искандер", а также нанесли поражение по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 и КСП противника.