ГУР подтвердило поражение двух военных судов россии

Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому
14 марта, 07:48 • 11277 просмотра
Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 52521 просмотра
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 12:53 • 82836 просмотра
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Эксклюзив
13 марта, 10:42 • 46852 просмотра
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Эксклюзив
12 марта, 21:38 • 62783 просмотра
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
12 марта, 15:30 • 84872 просмотра
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Эксклюзив
12 марта, 15:26 • 102225 просмотра
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
12 марта, 14:55 • 50025 просмотра
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
12 марта, 14:27 • 31160 просмотра
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Массированная комбинированная атака на Киев и область: число жертв растет14 марта, 04:28 • 11589 просмотра
"Остановись и вспомни, кем ты был": Ющенко обратился к Орбану с открытым письмом14 марта, 05:16 • 5356 просмотра
В нескольких районах Киева из-за обстрела остановился электротранспорт и пропал свет14 марта, 05:45 • 6824 просмотра
Армия РФ потеряла 810 солдат и более двух тысяч беспилотников за сутки - Генштаб14 марта, 06:03 • 7876 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов09:04 • 12831 просмотра
публикации
Польза и вред ананаса – что стоит знать каждому13:14 • 2966 просмотра
Топ-10 рецептов полезных перекусов09:04 • 12871 просмотра
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановкиVideo13 марта, 20:08 • 28244 просмотра
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращатьсяPhoto13 марта, 16:17 • 33055 просмотра
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком13 марта, 15:41 • 34511 просмотра
ГУР подтвердило поражение двух военных судов россии

Киев • УНН

 • 1444 просмотра

Спецназовцы ГУР поразили два ключевых судна Керченской переправы и инфраструктуру порта Кавказ. Корабли перевозили оружие и технику оккупантов.

Бойцы ГУР в ночь на 14 марта поразили два военных судна россии. В частности, выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГУР МОУ, передает УНН.

Детали

"В ночь с 13 на 14 марта 2026 года мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины нанесли успешные удары по двум военным судам государства-агрессора россии. В результате операции выведен из строя вражеский железнодорожный паром "Славянин" и повреждено судно "Авангард", которые противник использовал для ведения преступной войны против Украины", - сообщили в ГУР.

В разведке рассказали, что указанные суда были основными элементами так называемой Керченской паромной переправы и играли одну из ключевых ролей в морской военной логистике агрессора - речь идет, в частности, о транспортировке оружия, военной техники, боеприпасов.

"В рамках операции спецназовцы военной разведки совместно с другими составляющими Сил обороны Украины также нанесли огневое поражение по инфраструктуре порта "Кавказ" в краснодарском крае, который россия эксплуатирует для ведения войны против нашего государства", - добавили в ГУР.

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника, имеющего на вооружении пусковую установку ОТРК "Искандер", а также нанесли поражение по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 и КСП противника.

Павел Башинский

