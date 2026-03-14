$44.1650.96
ukenru
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+12°
5.7м/с
35%
752мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Сі Цзіньпін
Володимир Зеленський
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Київська область
Ізраїль
Реклама
Актуальне
Техніка
Іскандер (ОТРК)
Соціальна мережа
С-300
«Калібр» (сімейство ракет)

Сили оборони уразили пускову установку "Іскандера" у Криму, дві РЛС та КСП ворога - Генштаб

Київ • УНН

 • 1450 перегляди

Сили оборони уразили пускову установку Іскандер, станції Небо-У та С-300, а також низку командних пунктів ворога. Втрати окупантів наразі уточнюються.

фото ілюстративне

У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника, який має на озброєнні пускову установку ОТРК "Іскандер", а також завдали ураження по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 та КСП противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

"У рамках зниження бойового потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК "Іскандер") у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму", - ідеться в повідомленні.

Також українські військові, як вказано, "завдали ураження по засобах протиповітряної оборони противника". Зокрема, як повідомляється, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" у районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ТОТ Донецької обл.).

Окрім того, за даними Генштабу, уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика (ТОТ Донецької обл.).

Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.

"Системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами", - заявили в Генштабі.

Нагадаємо

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому "Майкоп" у Республіці Адигея рф, нафтопереробного заводу "Афіпський" та інфраструктури порту "Кавказ", а також уточнив результати ураження підприємства ВПК "Кремній Ел".

Павло Башинський

СуспільствоВійна в Україні
Техніка
Енергетика
Воєнний стан
Війна в Україні
Донецька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Збройні сили України
Іскандер (ОТРК)
С-300
Крим