Сили оборони уразили пускову установку "Іскандера" у Криму, дві РЛС та КСП ворога - Генштаб
Київ • УНН
Сили оборони уразили пускову установку Іскандер, станції Небо-У та С-300, а також низку командних пунктів ворога. Втрати окупантів наразі уточнюються.
У ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника, який має на озброєнні пускову установку ОТРК "Іскандер", а також завдали ураження по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 та КСП противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
"У рамках зниження бойового потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України уразили район зосередження підрозділу окремої ракетної бригади противника (має на озброєнні ОТРК "Іскандер") у районі Курортного, а також пускову установку оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" поблизу Вишневого у тимчасово окупованому українському Криму", - ідеться в повідомленні.
Також українські військові, як вказано, "завдали ураження по засобах протиповітряної оборони противника". Зокрема, як повідомляється, уражено радіолокаційну станцію "Небо-У" у районі Гвардійського (ТОТ АР Крим) та РЛС зі складу зенітного ракетного комплексу С-300 поблизу Садового (ТОТ Донецької обл.).
Окрім того, за даними Генштабу, уражено низку командно-спостережних пунктів (КСП) противника. Зокрема, КСП підрозділу БпЛА у районі Вуглегірська, командно-спостережні пункти у районах Графського та Керменчика (ТОТ Донецької обл.).
Масштаби завданих збитків та втрати противника уточнюються.
"Системне ураження засобів ракетного озброєння, радіолокаційних станцій та пунктів управління противника суттєво знижує його можливості щодо ведення бойових дій та управління військами", - заявили в Генштабі.
