Генштаб підтвердив ураження аеродрому "Майкоп" в адигеї, Афіпського НПЗ та інфраструктури порту "Кавказ" у рф

Київ • УНН

 • 758 перегляди

Сили оборони уразили аеродром, НПЗ Афіпський та порт Кавказ. На заводі Кремній Ел зупинено виробництво мікросхем для ракет на пів року.

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження аеродрому "Майкоп" у Республіці Адигея рф, нафтопереробного заводу "Афіпський" та інфраструктури порту "Кавказ", а також уточнив результати ураження підприємства ВПК "Кремній Ел", пише УНН.

У рамках протидії застосування оперативно-тактичній авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому "Майкоп" (Республіка Адигея, рф). За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому

- повідомили у Генштабі.

Також вказано, що "у рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території рф".

Зокрема, уражено нафтопереробний завод "Афіпський" у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, рф). Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства

- вказали у Генштабі.

Як зазначається, річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки рф

Крім того, завдано ураження по інфраструктурі порту "Кавказ" у районі Чушки (Краснодарський край, рф). Зафіксовано пошкодження інфраструктури порту

- зазначили у Генштабі.

Обидва підприємства задіяні в забезпеченні російської армії.

Масштаби завданих збитків уточнюються.

Окрім того, "уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу противника "Кремній Ел" у Брянську".

"Зокрема, уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу. Також, уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців", - повідомили у Генштабі.

Як вказали у Генштабі, системне ураження військової інфраструктури, підприємств ВПК та об’єктів, задіяних у постачанні російської армії, триватиме до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України. "Далі буде! Слава Україні!" - наголосили у Генштабі.

