Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Майкоп" в Адыгее, Афипского НПЗ и инфраструктуры порта "Кавказ" в РФ

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Силы обороны поразили аэродром, НПЗ Афипский и порт Кавказ. На заводе Кремний Эл остановлено производство микросхем для ракет на полгода.

Генштаб подтвердил поражение аэродрома "Майкоп" в Адыгее, Афипского НПЗ и инфраструктуры порта "Кавказ" в РФ
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома "Майкоп" в Республике Адыгея РФ, нефтеперерабатывающего завода "Афипский" и инфраструктуры порта "Кавказ", а также уточнил результаты поражения предприятия ВПК "Кремний Эл", пишет УНН.

В рамках противодействия применению оперативно-тактической авиации противника недавно поражена инфраструктура военного аэродрома "Майкоп" (Республика Адыгея, РФ). По предварительной информации, есть попадания по объектам инфраструктуры аэродрома

- сообщили в Генштабе.

Также указано, что "в рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по объектам военной и логистической инфраструктуры противника на территории РФ".

В частности, поражен нефтеперерабатывающий завод "Афипский" в населенном пункте Афипский (Краснодарский край, РФ). Зафиксировано попадание по объекту с последующим пожаром на территории предприятия

- указали в Генштабе.

Как отмечается, годовой объем его переработки составляет 6,25 млн тонн в год, а это 2,1% от общего объема нефтепереработки РФ

Кроме того, нанесено поражение по инфраструктуре порта "Кавказ" в районе Чушки (Краснодарский край, РФ). Зафиксированы повреждения инфраструктуры порта

- отметили в Генштабе.

Оба предприятия задействованы в обеспечении российской армии.

Масштабы нанесенного ущерба уточняются.

Кроме того, "уточнены результаты поражения предприятия военно-промышленного комплекса противника "Кремний Эл" в Брянске".

"В частности, поражен основной производственный корпус (производство интегральных микросхем для баллистических, крылатых и зенитных ракет различных типов). В результате удара возник пожар на площади около 1000 м² с последующим разрушением крыши указанного корпуса. Также, поражено складское помещение хранения компонентов для производства микросхем. Площадь пожара составила около 400 м². Производство на предприятии остановлено ориентировочно на 6 месяцев", - сообщили в Генштабе.

Как указали в Генштабе, системное поражение военной инфраструктуры, предприятий ВПК и объектов, задействованных в снабжении российской армии, будет продолжаться до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. "Дальше будет! Слава Украине!" - подчеркнули в Генштабе.

