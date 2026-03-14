Силы обороны поразили пусковую установку "Искандера" в Крыму, две РЛС и КСП врага - Генштаб
Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер", станции "Небо-У" и С-300, а также ряд командных пунктов врага. Потери оккупантов сейчас уточняются.
В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника, имеющего на вооружении пусковую установку ОТРК "Искандер", а также нанесли поражение по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 и КСП противника, сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
"В рамках снижения боевого потенциала российского агрессора в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (имеет на вооружении ОТРК "Искандер") в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" вблизи Вишневого во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.
Также украинские военные, как указано, "нанесли поражение по средствам противовоздушной обороны противника". В частности, как сообщается, поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Гвардейского (ВОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ВОТ Донецкой обл.).
Кроме того, по данным Генштаба, поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КСП) противника. В частности, КСП подразделения БпЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ВОТ Донецкой обл.).
Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.
"Системное поражение средств ракетного вооружения, радиолокационных станций и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по ведению боевых действий и управлению войсками", - заявили в Генштабе.
Напомним
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома "Майкоп" в Республике Адыгея РФ, нефтеперерабатывающего завода "Афипский" и инфраструктуры порта "Кавказ", а также уточнил результаты поражения предприятия ВПК "Кремний Эл".
