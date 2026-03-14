Силы обороны поразили пусковую установку "Искандера" в Крыму, две РЛС и КСП врага - Генштаб

Зеленский после массированной атаки рф указал на потребность для Европы в производстве ракет против баллистикиPhotoVideo
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Заказные уголовные дела против бизнеса воспринимаются иностранными партнерами как риски
Топливо в Украине подорожало неравномерно: где заправиться дешевле всего
Известный украинский певец эксклюзивно рассказал, сколько тратит на жизнь ежемесячно
Кабмин выплатит по 1500 гривен миллионам украинцев и введет кешбэк на горючее
Солнечные панели на балконах – помогают ли во время блэкаута, сколько стоят и законна ли установка
Румыния и Украина строят две новые линии электропередачи для энергобезопасности
Украина и Румыния будут совместно производить дроны – Никушор Дан
Где собаки чаще всего подхватывают паразитов и как их защитить - комментарий ветеринара
Графики отключений электроэнергии
Отмена санкций США на нефть РФ укрепит уязвимую российскую военную экономику - ISW
Ракетная атака на Бровары: есть погибший и раненые
Иран может разрешить пропуск нефтяных танкеров через Ормузский пролив при одном условии - CNN
Массированная комбинированная атака на Киев и область: число жертв растет
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-10 рецептов полезных перекусов
Топ-5 комедий на вечер, которые заставят смеяться без остановки
Весенний авитаминоз - как его распознать и к какому специалисту обращаться
Индекс недвижимости Дубая обвалился на 30% на фоне войны - что происходит с рынком
Доллар по 44 гривны - валютный кризис или закономерный процесс
Эксклюзив
13 марта, 14:21 • 50629 просмотра
Расследование Reuters раскрыло настоящее имя Бэнкси
"Звездопад" объединил легенд: Бужинская и Павлик представили неожиданный романтический дуэт
Кендалл Дженнер и Хейли Бибер открыли оскаровский уикенд на вечеринке в Беверли-Хиллз
Бонни Беннет из "Дневников вампира" родила первенца
Оригинальная подача блюд, или как мимикрия интегрировалась в кулинарию
Силы обороны поразили пусковую установку "Искандера" в Крыму, две РЛС и КСП врага - Генштаб

Киев • УНН

 • 656 просмотра

Силы обороны поразили пусковую установку "Искандер", станции "Небо-У" и С-300, а также ряд командных пунктов врага. Потери оккупантов сейчас уточняются.

В ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника, имеющего на вооружении пусковую установку ОТРК "Искандер", а также нанесли поражение по РЛС "Небо-У", РЛС С-300 и КСП противника, сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

"В рамках снижения боевого потенциала российского агрессора в ночь на 14 марта подразделения Сил обороны Украины поразили район сосредоточения подразделения отдельной ракетной бригады противника (имеет на вооружении ОТРК "Искандер") в районе Курортного, а также пусковую установку оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" вблизи Вишневого во временно оккупированном украинском Крыму", - говорится в сообщении.

Также украинские военные, как указано, "нанесли поражение по средствам противовоздушной обороны противника". В частности, как сообщается, поражена радиолокационная станция "Небо-У" в районе Гвардейского (ВОТ АР Крым) и РЛС из состава зенитного ракетного комплекса С-300 вблизи Садового (ВОТ Донецкой обл.).

Кроме того, по данным Генштаба, поражен ряд командно-наблюдательных пунктов (КСП) противника. В частности, КСП подразделения БпЛА в районе Углегорска, командно-наблюдательные пункты в районах Графского и Керменчика (ВОТ Донецкой обл.).

Масштабы нанесенного ущерба и потери противника уточняются.

"Системное поражение средств ракетного вооружения, радиолокационных станций и пунктов управления противника существенно снижает его возможности по ведению боевых действий и управлению войсками", - заявили в Генштабе.

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение аэродрома "Майкоп" в Республике Адыгея РФ, нефтеперерабатывающего завода "Афипский" и инфраструктуры порта "Кавказ", а также уточнил результаты поражения предприятия ВПК "Кремний Эл".

Павел Башинский

