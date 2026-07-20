"АТЕШ" заявил о разведке нефтебазы "Роснефти" в Смоленской области и передаче данных ВСУ
Киев • УНН
Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку нефтебазы "Роснефти" в Смоленской области, установив графики поставок и расположение военных. Собранная информация передана украинским военным.
Партизанское движение «АТЕШ» заявило, что его агенты провели разведку нефтебазы ПАО «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» в районе поселка Талашкино Смоленской области РФ и передали собранную информацию украинским военным. Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале, пишет УНН.
Детали
По утверждению «АТЕШ», в ходе разведки удалось установить графики поставок сырья, логистические маршруты, численность и места дислокации военных, охраняющих объект, а также расположение постов, позиций противовоздушной обороны и маршрутов выдвижения техники в случае тревоги.
Нам удалось добыть не только схемы внутренней инфраструктуры, но и точные графики поставок сырья, а также маршруты вывоза готового топлива для нужд армии оккупантов
В движении утверждают, что нефтебаза является одним из ключевых логистических узлов ПАО «Роснефть» в регионе и используется для обеспечения горюче-смазочными материалами российских войск. По данным «АТЕШ», на территории объекта размещено 24 резервуара для хранения бензина и дизельного топлива.
Также в движении напомнили, что этот объект уже подвергался атакам беспилотников в апреле 2024 года. По словам представителей «АТЕШ», все обновленные данные о нефтебазе уже переданы Силам обороны Украины.
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