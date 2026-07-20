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"АТЕШ" заявил о разведке нефтебазы "Роснефти" в Смоленской области и передаче данных ВСУ

Киев • УНН

 • 1500 просмотра

Партизанское движение "АТЕШ" провело разведку нефтебазы "Роснефти" в Смоленской области, установив графики поставок и расположение военных. Собранная информация передана украинским военным.

"АТЕШ" заявил о разведке нефтебазы "Роснефти" в Смоленской области и передаче данных ВСУ

Партизанское движение «АТЕШ» заявило, что его агенты провели разведку нефтебазы ПАО «Роснефть-Смоленскнефтепродукт» в районе поселка Талашкино Смоленской области РФ и передали собранную информацию украинским военным. Об этом движение сообщило в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Детали

По утверждению «АТЕШ», в ходе разведки удалось установить графики поставок сырья, логистические маршруты, численность и места дислокации военных, охраняющих объект, а также расположение постов, позиций противовоздушной обороны и маршрутов выдвижения техники в случае тревоги.

Нам удалось добыть не только схемы внутренней инфраструктуры, но и точные графики поставок сырья, а также маршруты вывоза готового топлива для нужд армии оккупантов

– заявили в «АТЕШ».

В движении утверждают, что нефтебаза является одним из ключевых логистических узлов ПАО «Роснефть» в регионе и используется для обеспечения горюче-смазочными материалами российских войск. По данным «АТЕШ», на территории объекта размещено 24 резервуара для хранения бензина и дизельного топлива.

Также в движении напомнили, что этот объект уже подвергался атакам беспилотников в апреле 2024 года. По словам представителей «АТЕШ», все обновленные данные о нефтебазе уже переданы Силам обороны Украины.

АТЕШ заявил о разведке стратегического завода "Уралхиммаш" в Екатеринбурге07.07.26, 07:25 • 4175 просмотров

Степан Гафтко

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