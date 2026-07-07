АТЕШ заявил о разведке стратегического завода "Уралхиммаш" в Екатеринбурге
Киев • УНН
Агенты "АТЕШ" провели разведку завода "Уралхиммаш", который производит оборудование для нефтегазовой промышленности РФ. Собранные материалы об уязвимостях предприятия переданы Силам обороны Украины.
Партизанское движение "АТЕШ" заявило, что его агенты провели разведку предприятия "Уралхиммаш" в Екатеринбурге, которое, по утверждению движения, является одним из ключевых производителей оборудования для российских нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает "АТЕШ", пишет УНН.
Детали
В движении утверждают, что завод специализируется на производстве крупногабаритного оборудования для нефтегазовой и химической промышленности. По данным "АТЕШ", после ударов по топливной инфраструктуре РФ предприятие играет важную роль в ремонте и замене поврежденного оборудования.
Собранные материалы передали Силам обороны Украины
По информации "АТЕШ", агенты зафиксировали ключевые уязвимости предприятия, логистические маршруты и меры охраны.
Все собранные материалы оперативно переданы Силам обороны Украины
В "АТЕШ" также заявили, что вывод из строя или нарушение работы "Уралхиммаша" может существенно осложнить восстановление российской топливной инфраструктуры. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.
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