АТЕШ заявил о разведке стратегического завода "Уралхиммаш" в Екатеринбурге

Партизанское движение "АТЕШ" заявило, что его агенты провели разведку предприятия "Уралхиммаш" в Екатеринбурге, которое, по утверждению движения, является одним из ключевых производителей оборудования для российских нефтеперерабатывающих и газоперерабатывающих заводов. Об этом сообщает "АТЕШ", пишет УНН.

Детали

В движении утверждают, что завод специализируется на производстве крупногабаритного оборудования для нефтегазовой и химической промышленности. По данным "АТЕШ", после ударов по топливной инфраструктуре РФ предприятие играет важную роль в ремонте и замене поврежденного оборудования.

Собранные материалы передали Силам обороны Украины

По информации "АТЕШ", агенты зафиксировали ключевые уязвимости предприятия, логистические маршруты и меры охраны.

Все собранные материалы оперативно переданы Силам обороны Украины - сообщили в движении.

В "АТЕШ" также заявили, что вывод из строя или нарушение работы "Уралхиммаша" может существенно осложнить восстановление российской топливной инфраструктуры. Независимого подтверждения этой информации на данный момент нет.

Дроны атаковали Крым и ряд регионов РФ, сообщают об ударах по НПЗ, порту и военным объектам