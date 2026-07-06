Дроны атаковали Крым и ряд регионов РФ, сообщают об ударах по НПЗ, порту и военным объектам

В ночь на 6 июля беспилотники атаковали временно оккупированный Крым, а также ряд регионов России. Предварительно сообщается о поражении военных объектов, нефтеперерабатывающего завода, порта и мест расположения российских войск. Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, пишет УНН.

Детали

По его информации, в Бердянске между полуночью и часом ночи произошел взрыв и была зафиксирована вспышка в районе завода "АЗМОЛ". Предварительно, удар пришелся по месту расположения российских военных. В Мариуполе прозвучали две волны взрывов – около 01:30 и 04:30. Сообщается о работе российского ПВО и массовом пролете украинских беспилотников в направлении ростовской области.

Также, по предварительным данным, в Якимовке Мелитопольского района был поражен подвижной состав российских войск вдоль трассы. В таганроге после атаки зафиксировали признаки пожара в районе порта, а в ярославле, как утверждается, под удар попал нефтеперерабатывающий завод. Из-за ликвидации последствий атаки был временно перекрыт выезд в направлении москвы.

Ялта и ряд городов оккупированного Крыма остались без света после взрывов

Отдельно сообщается об ударах по временно оккупированному Крыму. По словам Андрющенко, поражения получили подстанция 330 кВ "Симферопольская", район порта Керчи и военный аэродром в Гвардейском.

Кроме того, в течение ночи российская противовоздушная оборона работала в липецкой, ростовской, московской, калужской, тульской, рязанской, ярославской, тверской и ленинградской областях, а также в краснодарском крае. Независимого подтверждения приведенных данных на данный момент нет.

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT