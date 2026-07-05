$44.8051.08
ukenru
07:51 • 306 просмотра
Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
04:33 • 10201 просмотра
Враг атаковал предприятие в Днепре утром 5 июля
4 июля, 22:05 • 20455 просмотра
Враг нанес пять ударов по Запорожью - среди раненых ребенок, пострадала критическая инфраструктура
4 июля, 20:59 • 28202 просмотра
Авиаудар по Краматорску: количество раненых возросло, среди пострадавших ребенокVideo
Эксклюзив
4 июля, 18:11 • 27721 просмотра
Дожди и грозы задержатся в Украине еще на три дня - синоптики рассказали, ждать ли прохлады
4 июля, 14:14 • 38416 просмотра
Зеленский провел совещание с командованием ВМС в Одесской области: речь шла об увеличении количества вертолетов для противодействия дронам
Эксклюзив
4 июля, 12:36 • 43963 просмотра
Как правильно использовать SPF летом и защитить кожу от солнца
4 июля, 12:14 • 37038 просмотра
Полиция разыскала водителя кроссовера из-за вероятной роли в ДТП на Николаевщине с 12 погибшимиPhotoVideo
4 июля, 09:46 • 34296 просмотра
"путин решил солгать" миру и Трампу: Зеленский опроверг заявление главы кремля о захвате Константиновки
4 июля, 07:08 • 32226 просмотра
Украинские атаки вывели из строя 42,74% нефтепереработки рфPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+20°
5.1м/с
57%
743мм
Популярные новости
российские школы превращаются в идеологический конвейер для кремля - ЦПД4 июля, 23:12 • 7584 просмотра
Вражеский БпЛА попал в дрезину Укрзализныци на Харьковщине во время ремонта5 июля, 00:53 • 6808 просмотра
Монумент "Родина-мать" в Киеве подсветили цветами флага США к 250-летию независимости5 июля, 01:26 • 3882 просмотра
Ультраправая группировка Patriot Front прошла маршем в Вашингтоне на 250-летие СШАPhoto02:32 • 8952 просмотра
Что празднуют 5 июля в Украине и мире03:00 • 5440 просмотра
публикации
Когда сажать, чем подкармливать и как обрезать крыжовник: полная инструкция для дачниковPhoto4 июля, 15:18 • 40698 просмотра
Куда пойти в Киеве на выходных 4-5 июляPhoto3 июля, 16:05 • 51712 просмотра
Криминальное давление на авиакомпании: Украина может остаться без стратегической отрасли
Эксклюзив
3 июля, 12:42 • 75318 просмотра
История и самые распространенные блюда турецкой кухни Photo3 июля, 10:49 • 68515 просмотра
Как украинских врачей учат реагировать на угрозы воздушных ударов и что следует помнить пациентам
Эксклюзив
3 июля, 08:47 • 74070 просмотра
Актуальные люди
Ирина Терех
Марьяна Безуглая
Шакира
Денис Штилерман
Дмитрий Говсеев
Актуальные места
Трасса Киев-Одесса
Мост Патона (Киев)
Бангкок
Село
Южный мост (Киев)
Реклама
УНН Lite
У Трампа попытались потролить Тейлор Свифт на фоне её свадьбы - СМИPhoto4 июля, 11:11 • 35954 просмотра
Эмпайр-Стейт-Билдинг подсветили в честь свадьбы Тейлор Свифт и Трэвиса КелсиVideo4 июля, 07:24 • 30716 просмотра
Тейлор Свифт и Трэвис Келси поженились в Мэдисон-сквер-гарденVideo4 июля, 05:34 • 29289 просмотра
Китайскую чайную сеть обязали выплатить Louis Vuitton $1,5 млн из-за логотипа3 июля, 12:00 • 36918 просмотра
Tinder сообщил о резком росте количества мэтчей во время ЧМ-20262 июля, 09:40 • 64289 просмотра
Актуальное
Техника
FIFA (серия видеоигр)
Отопление
IPad Pro
Социальная сеть

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Киев • УНН

 • 296 просмотра

Украинские военные усилили атаки на оккупированный Крым, сосредоточившись на системах ПВО, транспортной инфраструктуре и энергосетях. Это существенно повлияло на логистику и повседневную жизнь на полуострове.

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT

Украина в последние недели усилила удары по временно оккупированному Крыму, сосредоточившись на системах противовоздушной обороны, транспортной инфраструктуре, энергосетях и топливных объектах. Эти атаки уже существенно повлияли на логистику и повседневную жизнь на полуострове, который россия аннексировала в 2014 году, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Празднуя аннексию Крыма в 2014 году, владимир путин назвал полуостров "непотопляемым авианосцем". Сейчас украинские военные наносят массированные атаки беспилотников по Крыму, стремясь превратить его из оккупированной россией крепости в кошмар для Кремля

 - пишет издание.

По словам издания, географическое расположение Крыма делает его "бесценным военным трофеем, но также и уязвимой целью", ведь Керченский мост - это его единственное прямое сообщение с россией, и Украина уже атаковала его ранее.

Украина усилила атаки в последние недели, пытаясь прервать жизненно важные линии снабжения. Согласно анализу спутниковых снимков и проверенных видео, опубликованных New York Times, в прошлом месяце были атакованы мосты и дороги. Многие из этих снимков сделали украинские военные. Они начали волну атак по системам противовоздушной обороны и радиолокационным системам по всему полуострову

- говорится в материале.

Кроме того, украинские военные также повредили энергосеть и топливные резервы, вызвав отключения электроэнергии и лишив российские войска ресурсов.

По словам издания, все это больше всего пошатнуло жизнь в Крыму с момента незаконной аннексии полуострова россией в 2014 году.

Напомним

В субботу, 4 июля, был поражен паромный терминал и ряд других объектов в оккупированном Крыму. Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о прилетах по военному аэродрому в Джанкое.

Алла Киосак

Война в УкраинеПолитикаНовости Мира