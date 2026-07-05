Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT
Киев • УНН
Украинские военные усилили атаки на оккупированный Крым, сосредоточившись на системах ПВО, транспортной инфраструктуре и энергосетях. Это существенно повлияло на логистику и повседневную жизнь на полуострове.
Украина в последние недели усилила удары по временно оккупированному Крыму, сосредоточившись на системах противовоздушной обороны, транспортной инфраструктуре, энергосетях и топливных объектах. Эти атаки уже существенно повлияли на логистику и повседневную жизнь на полуострове, который россия аннексировала в 2014 году, сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.
Детали
Празднуя аннексию Крыма в 2014 году, владимир путин назвал полуостров "непотопляемым авианосцем". Сейчас украинские военные наносят массированные атаки беспилотников по Крыму, стремясь превратить его из оккупированной россией крепости в кошмар для Кремля
По словам издания, географическое расположение Крыма делает его "бесценным военным трофеем, но также и уязвимой целью", ведь Керченский мост - это его единственное прямое сообщение с россией, и Украина уже атаковала его ранее.
Украина усилила атаки в последние недели, пытаясь прервать жизненно важные линии снабжения. Согласно анализу спутниковых снимков и проверенных видео, опубликованных New York Times, в прошлом месяце были атакованы мосты и дороги. Многие из этих снимков сделали украинские военные. Они начали волну атак по системам противовоздушной обороны и радиолокационным системам по всему полуострову
Кроме того, украинские военные также повредили энергосеть и топливные резервы, вызвав отключения электроэнергии и лишив российские войска ресурсов.
По словам издания, все это больше всего пошатнуло жизнь в Крыму с момента незаконной аннексии полуострова россией в 2014 году.
Напомним
В субботу, 4 июля, был поражен паромный терминал и ряд других объектов в оккупированном Крыму. Партизанское движение "АТЕШ" сообщило о прилетах по военному аэродрому в Джанкое.