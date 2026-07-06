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Ялта и ряд городов оккупированного Крыма остались без света после взрывов

Киев • УНН

 • 614 просмотра

Ночью 6 июля Ялта и другие населенные пункты оккупированного Крыма остались без электроснабжения после взрывов. Сообщалось о работе ПВО и взрывах возле аэродрома Гвардейское.

Ялта и ряд городов оккупированного Крыма остались без света после взрывов

В ночь на 6 июля Ялта и ряд других населенных пунктов временно остались без электроснабжения на фоне сообщений о взрывах и работе ПВО в оккупированном Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

По информации канала, полностью без света осталась Ялта. Также об отключении электроэнергии или перебоях с ее подачей сообщали жители большей части Симферополя, Севастополя, Бахчисарая, отдельных населенных пунктов Симферопольского района, а также Алушты, Феодосии, Керчи и Джанкоя, где фиксировались скачки напряжения.

Сообщалось о взрывах возле аэродрома и ТЭС

По данным "Крымского ветра", в районе Таврической ТЭС была слышна стрельба, а также сообщалось о приближении беспилотников к Балаклавской ТЭС. Кроме того, канал со ссылкой на подписчиков сообщил о как минимум двух взрывах в районе военного аэродрома Гвардейское, а также о взрывах вблизи Белогорска.

Авторы канала утверждают, что энергосистема оккупированного Крыма была разбалансирована. Официальной информации от оккупационных властей относительно причин масштабных перебоев с электроснабжением на момент публикации не поступало.  

Удары Украины по Крыму являются кошмаром для кремля - NYT05.07.26, 10:51 • 24351 просмотр

Степан Гафтко

Война в Украине