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The Washington Post

росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежі

Київ • УНН

 • 708 перегляди

росіяни встановили «Панцирь-С1М» на 35-метровій вежі для захисту москви від дронів і ракет. Комплекс має ракети 57Е6, гармати та протидронові ракети ТКБ-1055.

росіяни показали зблизька ППО москви з "Панцирем-С1М" на 35-метровій вежі

У москві показали позицію зенітного ракетно-гарматного комплексу "Панцирь-С1М", який встановили на 35-метровій вежі для захисту міста від українських дронів і ракет. Про це повідомляє Defense Express, пише УНН.

Деталі

Комплекс розгорнули без штатного шасі, а екіпаж із навідника та командира працює на верхівці вежі. Озброєння включає чотири ракети 57Е6, 30-мм гармати та вісім малих протидронових ракет ТКБ-1055.

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Одна радіолокаційна станція комплексу використовується для виявлення цілей, інша – для наведення. Також може застосовуватися тепловізійний канал. Гармати здатні працювати в автоматичному та напівавтоматичному режимах.

Які цілі вважають найнебезпечнішими

Представники російської ППО назвали найнебезпечнішою ціллю крилаті ракети, які летять на низькій висоті, мають високу швидкість і можуть з’являтися на короткій відстані від комплексу. Через це екіпаж має дуже мало часу на реакцію.

Найскладнішою ціллю російські військові називають HIMARS, імовірно маючи на увазі реактивні снаряди GMLRS.

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Комплекси "Панцирь" активно розміщують навколо москви на спеціально підготовлених позиціях, вежах і дахах будівель. Вони є частиною багаторівневої системи протиповітряної оборони міста.

При цьому росіяни використовують нові ракети ТКБ-1055 для боротьби з безпілотниками. Їхня заявлена дальність становить близько 7 км, а основною перевагою називають нижчу вартість порівняно зі стандартними ракетами комплексу. Точні масштаби їхнього поширення у російських військах наразі невідомі.

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Степан Гафтко

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