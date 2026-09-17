Чешские законодатели призвали не признавать "выборы" рф на оккупированных украинских территориях

Около сорока чешских законодателей призвали не признавать результаты выборов в Государственную думу рф, которые состоятся с пятницы по воскресенье, в том числе на оккупированных территориях Украины, передает УНН со ссылкой на «Радио Прага».

По их словам, российские выборы не имеют ничего общего со свободным и честным голосованием, а потому полностью лишены легитимности. Под обращением, инициированным группой «Друзья свободной России», подписались, в частности, гражданский демократ и бывший премьер-министр Чехии Петр Фиала, бывший министр обороны Яна Чернохова (Гражданская демократическая партия), депутаты Ольга Рихтерова (Пиратская партия) и христианский демократ Ян Бартошек, сенатор Давид Смоляк (партия STAN/«Старосты и независимые»), а также депутат Европарламента Вероника Вреционова (Гражданская демократическая партия).

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Группа резко критиковала проведение голосования на оккупированных Россией территориях Украины, включая Крым, Севастополь, а также части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Авторы обращения также указали на недопуск и отмену регистрации кандидатов и списков от российской оппозиции, а также на репрессии против независимых наблюдателей, журналистов и гражданского общества. В связи с этим они призвали международное сообщество — прежде всего Европейский Союз и правительства входящих в него государств — объявить голосование на оккупированных территориях недействительным, отказаться от признания его результатов и ввести новые санкции против физических и юридических лиц, причастных к организации или легитимации этих выборов.

В ходе трехдневного голосования, которое начнется в пятницу, российские избиратели изберут 450 депутатов Государственной думы рф. В то же время во многих регионах состоятся выборы в законодательные собрания и органы местного самоуправления.

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