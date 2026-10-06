Командующему чф рф объявили о подозрении в нанесении удара по многоэтажному дому в Киеве, в результате которого погибли 13 человек
Киев • УНН
Командующему Черноморским флотом рф заочно объявили о подозрении в нанесении ракетного удара по Киеву 8 июля 2024 года. Погибли 13 человек, среди них пятеро детей.
Командующему Черноморским флотом ВМФ рф заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны из-за ракетного удара по Киеву 8 июля 2024 года, в результате которого погибли 13 человек, в том числе пятеро детей. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.
Киевская городская прокуратура и СБУ заочно сообщили о подозрении 55-летнему командующему Черноморским флотом ВМФ рф — уроженцу Севастополя, гражданину России. Именно он 8 июля 2024 года отдал подчинённым приказ применить по Киеву не менее 10 высокоточных крылатых ракет морского базирования типа «Калибр»
Отмечается, что пуски осуществлялись с подводных и надводных кораблей Черноморского флота рф, находившихся на боевом дежурстве в акватории Чёрного моря.
Часть ракет поразила гражданские объекты столицы. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом на улице Сальского в Шевченковском районе Киева и полностью разрушила четвёртый подъезд.
В результате удара погибли 13 жителей дома, среди них пятеро детей — брат и сестра 8 и 10 лет, брат и сестра 8 и 14 лет, а также 17-летняя девушка.
Подозреваемый осознавал гражданский статус дома и то, что он находится под защитой международного гуманитарного права и не может быть законной целью для нападения
Во время атаки применили ракету «Калибр», точность попадания которой составляет до 20 метров.
Действия командующего Черноморским флотом Военно-морского флота вооружённых сил рф, вице-адмирала, квалифицированы как нарушение законов и обычаев войны, предусмотренное международными договорами, совершённое по предварительному сговору группой лиц, сопряжённое с умышленным убийством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины).
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