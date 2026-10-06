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Командувач чф рф отримав підозру за удар по багатоповерхівці в Києві, під час якого загинули 13 людей

Київ • УНН

 • 284 перегляди

Командувачу Чорноморського флоту рф заочно оголосили підозру за ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року. Загинули 13 людей, серед них п’ятеро дітей.

Командувач чф рф отримав підозру за удар по багатоповерхівці в Києві, під час якого загинули 13 людей

Командувачу Чорноморського флоту ВМФ рф заочно повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни через ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року, внаслідок якого загинули 13 людей, зокрема п’ятеро дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.

Київська міська прокуратура та СБУ заочно повідомили про підозру 55-річному командувачу Чорноморського флоту ВМФ рф - уродженцю Севастополя, громадянину росії. Саме він 8 липня 2024 року віддав підлеглим наказ застосувати щонайменше 10 високоточних крилатих ракет морського базування типу "Калібр" по Києву

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пуски здійснювали з підводних і надводних кораблів Чорноморського флоту рф, які перебували на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря.

Частина ракет уразила цивільні об’єкти столиці. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сальського у Шевченківському районі Києва та повністю зруйнувала четвертий під’їзд.

Унаслідок удару загинули 13 мешканців будинку, серед них п’ятеро дітей - брат і сестра 8 і 10 років, брат і сестра 8 і 14 років та 17-річна дівчина.

Підозрюваний усвідомлював цивільний статус будинку та те, що він перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права і не може бути законною ціллю для нападу

- додали у Генпрокуратурі.

Під час атаки застосували ракету "Калібр", точність влучання якої становить до 20 метрів.

Дії командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту збройних сил рф, віце-адмірала, кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).

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Ольга Розгон

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