Командувач чф рф отримав підозру за удар по багатоповерхівці в Києві, під час якого загинули 13 людей
Київ • УНН
Командувачу Чорноморського флоту рф заочно оголосили підозру за ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року. Загинули 13 людей, серед них п’ятеро дітей.
Командувачу Чорноморського флоту ВМФ рф заочно повідомили про підозру у порушенні законів і звичаїв війни через ракетний удар по Києву 8 липня 2024 року, внаслідок якого загинули 13 людей, зокрема п’ятеро дітей. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, пише УНН.
Київська міська прокуратура та СБУ заочно повідомили про підозру 55-річному командувачу Чорноморського флоту ВМФ рф - уродженцю Севастополя, громадянину росії. Саме він 8 липня 2024 року віддав підлеглим наказ застосувати щонайменше 10 високоточних крилатих ракет морського базування типу "Калібр" по Києву
Зазначається, що пуски здійснювали з підводних і надводних кораблів Чорноморського флоту рф, які перебували на бойовому чергуванні в акваторії Чорного моря.
Частина ракет уразила цивільні об’єкти столиці. Одна з них влучила у п’ятиповерховий житловий будинок на вулиці Сальського у Шевченківському районі Києва та повністю зруйнувала четвертий під’їзд.
Унаслідок удару загинули 13 мешканців будинку, серед них п’ятеро дітей - брат і сестра 8 і 10 років, брат і сестра 8 і 14 років та 17-річна дівчина.
Підозрюваний усвідомлював цивільний статус будинку та те, що він перебуває під захистом міжнародного гуманітарного права і не може бути законною ціллю для нападу
Під час атаки застосували ракету "Калібр", точність влучання якої становить до 20 метрів.
Дії командувача Чорноморського флоту Військово-морського флоту збройних сил рф, віце-адмірала, кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, вчинене за попередньою змовою групою осіб, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 КК України).
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