В Севастополе произошёл взрыв: мониторинговые каналы сообщают о подрыве военнослужащего

В Севастополе во временно оккупированном Крыму произошёл взрыв, по данным российских СМИ и телеграм-каналов, могли подорвать бывшего командира украинской подводной лодки "Запорожье" Роберта Шагеева, пишет УНН.

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Взрыв, по данным российских СМИ, произошёл в жилом секторе на Столетовском проспекте. По предварительным данным "Базы" и Mash, взрывное устройство было заложено в урне рядом со скамейкой. Телеграм-канал "ВЧК-ОГПУ" пишет, что погибший — офицер военно-морского флота Роберт Шагеев. Телеграм-канал "112" сообщает, что в результате взрыва погиб капитан 1-го ранга. Его имени канал не называет.

Мониторинговый телеграм-канал "Крымский ветер" указывает, что, по данным их источника, "в Севастополе на Столетовском проспекте подорвали бывшего военного-подводника". "Мужчина спускался по уличной лестнице, когда рядом сработало взрывное устройство", — говорится в сообщении. Также добавляется, что "появилась информация, что в Севастополе был ликвидирован предатель Украины, бывший командир украинской подводной лодки "Запорожье" Роберт Шагеев".

В 2014 году он изменил присяге, перешёл на сторону оккупантов и стал командиром российской подводной лодки, указывает "Крымский ветер".

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