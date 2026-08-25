У побережья оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4
Киев • УНН
Вблизи Севастополя 25 августа произошло землетрясение магнитудой 3,4. Очаг залегал на глубине 15 км, толчки были едва ощутимыми.
У берегов оккупированного Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4 на глубине 15 км, передает УНН со ссылкой на Главный центр специального контроля.
25 августа зарегистрировано землетрясение в районе южного побережья Крымского полуострова (вблизи города Севастополя) магнитудой 3,4 (по шкале Рихтера) на глубине 15 км
По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.
В Полтавской области произошло землетрясение15.08.26, 12:44 • 3207 просмотров