Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4
Київ • УНН
Поблизу Севастополя 25 серпня стався землетрус магнітудою 3,4. Осередок залягав на глибині 15 км, поштовхи були ледве відчутними.
Біля берегів окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4 на глибині 15 км, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.
25 серпня зареєстровано землетрус в районі південного узбережжя Кримського півострова (поблизу міста Севастополя), магнітудою 3,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 15 км
За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.
На Полтавщині стався землетрус15.08.26, 12:44 • 3209 переглядiв