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Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4

Київ • УНН

 • 976 перегляди

Поблизу Севастополя 25 серпня стався землетрус магнітудою 3,4. Осередок залягав на глибині 15 км, поштовхи були ледве відчутними.

Біля узбережжя окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4

Біля берегів окупованого Криму зафіксували землетрус магнітудою 3,4 на глибині 15 км, передає УНН із посиланням на Головний центр спеціального контролю.

25 серпня зареєстровано землетрус в районі південного узбережжя Кримського півострова (поблизу міста Севастополя), магнітудою 3,4 (за шкалою Ріхтера), на глибині 15 км 

- йдеться у повідомленні.

За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних.

На Полтавщині стався землетрус15.08.26, 12:44 • 3209 переглядiв

Антоніна Туманова

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