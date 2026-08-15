В Полтавской области произошло землетрясение
Киев • УНН
15 августа в 6:33 Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Полтавской области магнитудой 2,4 на глубине 3 км. Согласно классификации, оно относится к неощутимым.
В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,4, сообщил в субботу Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.
15 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Полтавской области магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км
Как сообщается, землетрясение зафиксировано в 6:33 15 августа.
По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.
В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,617.05.26, 15:11 • 3436 просмотров