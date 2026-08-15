В Полтавской области произошло землетрясение

$44.7051.55
ukenru
10:00 • 4450 просмотра
В Киеве попрощались с семьёй, погибшей из-за удара рф по ПуховкеPhoto
09:31 • 11504 просмотра
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение
08:52 • 12113 просмотра
Зеленский подтвердил поражение с помощью "Фламинго" предприятия "роскосмоса" и не толькоVideo
07:20 • 21405 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина
14 августа, 20:59 • 86871 просмотра
Войска рф вышли из Днепропетровской области — Комитет офицеров РоссииPhoto
14 августа, 19:13 • 58219 просмотра
"С возвращением, полковник!" - в Киеве простились с Евгением КоновальцемVideo
14 августа, 17:29 • 35861 просмотра
Украина ввела санкции против причастных к незаконному вывозу зерна - Зеленский подписал указ
14 августа, 17:07 • 32593 просмотра
российский терминал "Шесхарис" на Чёрном море приостановил погрузку после атаки дронов - Reuters
14 августа, 15:07 • 36036 просмотра
путин хочет развалить НАТО и ЕС изнутри, ключевую роль он отвёл Молдове - NYT
14 августа, 13:43 • 31753 просмотра
В Болгарии военные обнаружили беспилотник на черноморских пляжах возле курортов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+25°
2м/с
43%
750мм
Популярные новости
россияне ночью атаковали Запорожье: удар по ТЦ и промышленному предприятиюPhoto15 августа, 00:56 • 4914 просмотра
Водитель Красного Креста, задержанный во время эвакуации, не имел брони — омбудсмен15 августа, 02:32 • 11375 просмотра
Что празднуют 15 августа в Украине и мире15 августа, 03:00 • 8058 просмотра
В РФ в Самаре произошли ракетные прилёты, под удар могла попасть аэрокосмическая промышленностьVideo15 августа, 03:28 • 3758 просмотра
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video06:00 • 11411 просмотра
публикации
Украинские производители оружия предупредили о риске срыва поставок на фронт и предложили решение 09:31 • 11511 просмотра
Аляска, которая не принесла мира: что изменилось за год после саммита Трампа и путина07:20 • 21406 просмотра
Украина передаст иностранным музеям российские Т-72: что известно о машине и сколько рф потеряла таких танковPhoto14 августа, 14:43 • 33566 просмотра
Как правильно заморозить ягоды на зиму: простые правила, чтобы надолго сохранить вкус и формуPhoto14 августа, 14:05 • 37824 просмотра
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto14 августа, 10:08 • 44836 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Лавров Сергей Викторович
Стив Уиткофф
Ким Чен Ын
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Днепропетровская область
Донецкая область
Иран
Реклама
УНН Lite
Marvel представила трейлер новых "Мстителей"Video06:00 • 11472 просмотра
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 58097 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 54247 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 71699 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 65868 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Хранитель
Старлинк
Х-47М2 "Кинжал"

В Полтавской области произошло землетрясение

Киев • УНН

 • 716 просмотра

15 августа в 6:33 Главный центр специального контроля зарегистрировал землетрясение в Полтавской области магнитудой 2,4 на глубине 3 км. Согласно классификации, оно относится к неощутимым.

В Полтавской области произошло землетрясение

В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 2,4, сообщил в субботу Главный центр специального контроля ГКА, пишет УНН.

15 августа 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение на территории Полтавской области магнитудой 2,4 (по шкале Рихтера), на глубине 3 км

- сообщили в центре.

Как сообщается, землетрясение зафиксировано в 6:33 15 августа.

По классификации землетрясений оно относится к неощутимым.

В Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 2,617.05.26, 15:11 • 3436 просмотров

Юлия Шрамко

ОбществоПогода и окружающая среда
Полтавская область