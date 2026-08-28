Силы обороны поразили российские РЛС, базы дронов и учебный центр - Генштаб
Киев • УНН
Генштаб подтвердил поражение военных объектов рф в Крыму, Запорожской и Донецкой областях. Также уничтожена РЛС «Каста» в Ростовской области.
Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российских РЛС "Небо-СВ", аппаратной РЛС "П-18", пунктов управления дронами и учебного центра противника, пишет УНН.
Детали
"27 августа и в ночь на 28 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника", — говорится в сообщении.
В районе Оленевки (ВОТ АР Крым) поражены радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная РЛС "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника. Также в районе Фрунзе во временно оккупированном украинском Крыму поражена радиорелейная станция "Николаевка". Кроме того, в Севастополе, на ВОТ АР Крым, подтверждено поражение учебного центра подготовки противника
По данным Генштаба, "поражены также пункты управления БПЛА оккупантов в районах Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области, а также скопление вооружения и военной техники противника в районе Красной Горы Донецкой области".
Степень нанесенного ущерба уточняется.
"По результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение 24 августа 2026 года радиолокационной станции "Каста" в Караичеве Ростовской области рф", — указали в Генштабе.
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