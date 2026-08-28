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Силы обороны поразили российские РЛС, базы дронов и учебный центр - Генштаб

Киев • УНН

 • 1006 просмотра

Генштаб подтвердил поражение военных объектов рф в Крыму, Запорожской и Донецкой областях. Также уничтожена РЛС «Каста» в Ростовской области.

Силы обороны поразили российские РЛС, базы дронов и учебный центр - Генштаб
фото иллюстративное

Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение российских РЛС "Небо-СВ", аппаратной РЛС "П-18", пунктов управления дронами и учебного центра противника, пишет УНН.

Детали

"27 августа и в ночь на 28 августа 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение ряду военных целей противника", — говорится в сообщении.

В районе Оленевки (ВОТ АР Крым) поражены радиолокационная станция "Небо-СВ", аппаратная РЛС "П-18" и мобильный комплекс средств связи противника. Также в районе Фрунзе во временно оккупированном украинском Крыму поражена радиорелейная станция "Николаевка". Кроме того, в Севастополе, на ВОТ АР Крым, подтверждено поражение учебного центра подготовки противника

— сообщили в Генштабе.

По данным Генштаба, "поражены также пункты управления БПЛА оккупантов в районах Успеновки Запорожской области и Курахово в Донецкой области, а также скопление вооружения и военной техники противника в районе Красной Горы Донецкой области".

Степень нанесенного ущерба уточняется.

"По результатам предыдущих поражений подтверждено уничтожение 24 августа 2026 года радиолокационной станции "Каста" в Караичеве Ростовской области рф", — указали в Генштабе.

Зеленский подтвердил поражение Ярославского НПЗ и Ту-95МС в энгельсе28.08.26, 12:05 • 1258 просмотров

Юлия Шрамко

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