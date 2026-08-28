Сили оборони уразили російські РЛС, бази дронів і навчальний центр - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб підтвердив ураження військових об’єктів рф у Криму, Запорізькій та Донецькій областях. Також знищено РЛС «Каста» на Ростовщині.
Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження російських РЛС "Небо-СВ", апаратної РЛС "П-18", пунктів управління дронами та навчального центру противника, пише УНН.
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"27 серпня та в ніч на 28 серпня 2026 року підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці військових цілей противника", - ідеться у повідомленні.
У районі Оленівки (ТОТ АР Крим), уражено радіолокаційну станцію "Небо-СВ", апаратну РЛС "П-18" та мобільний комплекс засобів зв’язку противника. Також, у районі Фрунзе в тимчасово окупованому українському Криму, уражено радіорелейну станцію "Ніколаєвка". Крім того, у Севастополі, на ТОТ АР Крим, підтверджено ураження навчального центру підготовки противника
За даними Генштабу, "уражено і пункти управління БпЛА окупантів в районах Успенівки Запорізької області та Курахового на Донеччині, а також зосередження озброєння і військової техніки противника у районі Красної Гори Донецької області".
Ступінь завданих збитків уточнюється.
"За результатами попередніх уражень підтверджено знищення 24 серпня 2026 року радіолокаційної станції "Каста" у Караїчеві Ростовської області рф", - вказали у Генштабі.
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