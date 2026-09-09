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Туристическая отрасль оккупированного Крыма понесла убытки в размере более 4 млрд рублей

Киев • УНН

 • 2222 просмотра

Убытки туристической отрасли Крыма за полгода выросли на 95,7%. Туристы отменили около миллиона поездок.

Туристическая отрасль оккупированного Крыма понесла убытки в размере более 4 млрд рублей

Туристический бизнес в оккупированном Крыму за первые 6 месяцев 2026 года понёс более 4 млрд рублей убытков — почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют данные российского Росстата, которые проанализировало издание «Вёрстка», сообщает The Moscow Times, пишет УНН.

Детали

Убытки отрасли выросли на 95,7%, а наибольшие потери зафиксировали в мае — около 850 млн рублей. В то же время прибыль туристического сектора сократилась в 2,5 раза — примерно до 530 млн рублей против почти 1,3 млрд годом ранее.

В июле объём платных услуг туроператоров в Крыму был почти на 55% ниже, чем в прошлом году, а в оккупированном Севастополе падение составило около 73%.

Около 1 млн поездок отменили

По данным Ассоциации туроператоров России, до конца июля туристы отменили около 1 млн поездок в Крым и Севастополь. Стоимость аннулированных бронирований оценивали в 20–25 млрд рублей, из которых 5–7 млрд приходились на туроператоров.

На фоне проблем в туристической отрасли российское правительство в июле выделило более 4,3 млрд рублей на её поддержку. В конце августа предпринимателям также предоставили отсрочки по уплате страховых взносов и приостановили выездные налоговые проверки.

Оккупационные власти Крыма уже заявили, что этих мер недостаточно, и анонсировали законопроект о дополнительной поддержке туристической отрасли. Одной из главных проблем называют возврат денег туристам, отказавшимся от ранее забронированных поездок на полуостров.

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Степан Гафтко

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