Туристична галузь окупованого Криму зазнала понад 4 млрд рублів збитків
Київ • УНН
Збитки туристичної галузі Криму за пів року зросли на 95,7%. Туристи скасували близько мільйона поїздок.
Туристичний бізнес в окупованому Криму за перші 6 місяців 2026 року зазнав понад 4 млрд рублів збитків – майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період торік. Про це свідчать дані російського Росстату, які проаналізувала "Верстка", повідомляє The Moscow Times, пише УНН.
Деталі
Збитки галузі зросли на 95,7%, а найбільші втрати зафіксували у травні – близько 850 млн рублів. Водночас прибуток туристичного сектору скоротився у 2,5 раза – приблизно до 530 млн рублів проти майже 1,3 млрд роком раніше.
У липні обсяг платних послуг туроператорів у Криму був майже на 55% нижчим, ніж торік, а в окупованому Севастополі падіння становило близько 73%.
Близько 1 млн поїздок скасували
За даними Асоціації туроператорів росії, до кінця липня туристи скасували близько 1 млн поїздок до Криму та Севастополя. Вартість анульованих бронювань оцінювали у 20–25 млрд рублів, з яких 5–7 млрд припадали на туроператорів.
На тлі проблем у туристичній галузі російський уряд у липні виділив понад 4,3 млрд рублів на її підтримку. Наприкінці серпня підприємцям також надали відстрочки зі сплати страхових внесків та призупинили виїзні податкові перевірки.
Окупаційна влада Криму вже заявила, що цих заходів недостатньо, та анонсувала законопроєкт про додаткову підтримку туристичної галузі. Однією з головних проблем називають повернення грошей туристам, які відмовилися від раніше заброньованих поїздок на півострів.
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