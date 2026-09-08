Сили оборони уразили на ТОТ місця запуску ударних БПЛА та пункти управління росіян
Київ • УНН
Українські військові уразили місця запуску ударних БпЛА та пункти управління росіян у Донецьку, Криму й Запорізькій області.
7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.
Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів
У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника.
Також, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.
Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється.
Нагадаємо
7 вересня підрозділи ССО знищили польовий артилерійський склад рф у селищі Тепле на окупованій Луганщині. Арсенал забезпечував 8 загальновійськову армію.
Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у Криму07.09.26, 15:22 • 3214 переглядiв