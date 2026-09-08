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Сили оборони уразили на ТОТ місця запуску ударних БПЛА та пункти управління росіян

Київ • УНН

 • 550 перегляди

Українські військові уразили місця запуску ударних БпЛА та пункти управління росіян у Донецьку, Криму й Запорізькій області.

Сили оборони уразили на ТОТ місця запуску ударних БПЛА та пункти управління росіян

7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. Про це повідомляє Генштаб, пише УНН.

Так, у районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів

- йдеться у повідомленні.

У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області уражено пункти управління БпЛА противника.

Також, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.

Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється.

Нагадаємо

7 вересня підрозділи ССО знищили польовий артилерійський склад рф у селищі Тепле на окупованій Луганщині. Арсенал забезпечував 8 загальновійськову армію.

Сили оборони уразили залізничний міст через Північно-Кримський канал у Криму07.09.26, 15:22 • 3214 переглядiв

Ольга Розгон

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