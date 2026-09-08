Силы обороны поразили на ВОТ места запуска ударных БПЛА и пункты управления россиян
Киев • УНН
Украинские военные поразили места запуска ударных БПЛА и пункты управления россиян в Донецке, Крыму и Запорожской области.
7 сентября и в ночь на 8 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника. Об этом сообщает Генштаб, пишет УНН.
Так, в районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА оккупантов
В Черноморском, Крым, и Железнодорожном Запорожской области поражены пункты управления БпЛА противника.
Также в районе Великой Новоселки Донецкой области поражен пункт управления захватчиков.
Потери противника и степень нанесенного ущерба уточняются.
Напомним
7 сентября подразделения ССО уничтожили полевой артиллерийский склад рф в поселке Теплое в оккупированной Луганской области. Арсенал обеспечивал 8-ю общевойсковую армию.
Силы обороны поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму07.09.26, 15:22 • 3230 просмотров