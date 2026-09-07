Силы обороны поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму
Киев • УНН
Украинские военные поразили мост через Северо-Крымский канал, склад боеприпасов и пункты управления противника. Ущерб уточняется.
6 сентября и в ночь на 7 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника, в частности железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, склад боеприпасов и пункты управления. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Так, в районе Владиславовки, во временно оккупированном украинском Крыму, поражён железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Мост используется противником для обеспечения военной логистики
Также в Нижнем Нагольчике и Должанском Луганской области, а также в Азовском Запорожской области поражены пункты управления подразделений противника.
В Перекопе (ТОТ АР Крым) поражён автоматизированный пост технических средств разведки «Гренадер».
В районе Тёплого Луганской области поражён склад боеприпасов оккупантов.
Степень нанесённого ущерба уточняется.
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