Силы обороны поразили железнодорожный мост через Северо-Крымский канал в Крыму

6 сентября и в ночь на 7 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд военных целей противника, в частности железнодорожный мост через Северо-Крымский канал, склад боеприпасов и пункты управления. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.

Так, в районе Владиславовки, во временно оккупированном украинском Крыму, поражён железнодорожный мост через Северо-Крымский канал. Мост используется противником для обеспечения военной логистики — говорится в сообщении.

Также в Нижнем Нагольчике и Должанском Луганской области, а также в Азовском Запорожской области поражены пункты управления подразделений противника.

В Перекопе (ТОТ АР Крым) поражён автоматизированный пост технических средств разведки «Гренадер».

В районе Тёплого Луганской области поражён склад боеприпасов оккупантов.

Степень нанесённого ущерба уточняется.

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