"Мадяр" подтвердил работу еще по 29 энергоузлам на ВОТ - среди них Балаклавская ТЭС в Крыму
Киев • УНН
Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил отработку по 29 энергоузлам на оккупированных территориях, включая Балаклавскую ТЭС. Всего с 1 июля по 13 августа нанесены удары по 240 энергоузлам.
В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили отработку по ещё 29 энергоузлам на оккупированных территориях на юге, в том числе в Крыму, о чём сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в соцсетях в пятницу, показав видео, пишет УНН.
Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посещены Птицей СБС в рамках операции "Крымский рубильник off"
Среди перечисленных им целей — "Балаклавская ТЭС, н. п. Севастополь, АР Крым".
По данным командующего СБС ВСУ, "в период действия операции 01 июля — 13 августа результативно отработано 240 энергоузлов".
"Обесточивание стационарных радаров и других элементов ПВО противника нарушает систему защиты неба и открывает путь Свободолюбивой Украинской Птице", — указал Бровди.
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