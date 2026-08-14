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The New York Times

"Мадяр" подтвердил работу еще по 29 энергоузлам на ВОТ - среди них Балаклавская ТЭС в Крыму

Киев • УНН

 • 894 просмотра

Командующий СБС ВСУ Роберт Бровди подтвердил отработку по 29 энергоузлам на оккупированных территориях, включая Балаклавскую ТЭС. Всего с 1 июля по 13 августа нанесены удары по 240 энергоузлам.

"Мадяр" подтвердил работу еще по 29 энергоузлам на ВОТ - среди них Балаклавская ТЭС в Крыму
фото иллюстративное

В Силах беспилотных систем ВСУ подтвердили отработку по ещё 29 энергоузлам на оккупированных территориях на юге, в том числе в Крыму, о чём сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди в соцсетях в пятницу, показав видео, пишет УНН.

Оккупационный нуар: +29 энергоузлов на Юге ВОТ посещены Птицей СБС в рамках операции "Крымский рубильник off"

— написал Бровди.

Среди перечисленных им целей — "Балаклавская ТЭС, н. п. Севастополь, АР Крым".

По данным командующего СБС ВСУ, "в период действия операции 01 июля — 13 августа результативно отработано 240 энергоузлов".

"Обесточивание стационарных радаров и других элементов ПВО противника нарушает систему защиты неба и открывает путь Свободолюбивой Украинской Птице", — указал Бровди.

"Мадяр" подтвердил уничтожение позиций С-400 в Геленджике и ещё четырёх элементов ПВО рф09.08.26, 09:45 • 15729 просмотров

Юлия Шрамко

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