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Силы обороны поразили склады БПЛА, боеприпасов и катер рф в Крыму

Киев • УНН

 • 1232 просмотра

Украинские военные поразили объекты противника в Донецкой области, Луганской области и в оккупированном Крыму. Среди целей - катер и комплексы разведки.

Силы обороны поразили склады БПЛА, боеприпасов и катер рф в Крыму

В ночь на 9 сентября подразделения Сил обороны Украины поразили ряд важных объектов противника. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Подробности

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА оккупантов. В Казачьей бухте Севастополя на ВОТ АР Крым поражен скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст". Степень нанесенных повреждений уточняется

- отметили в Генштабе.

Также в оккупированном Крыму, в Оленевке, был поражен антенный комплекс радиоэлектронной разведки, а в Витино - антенна в радиопрозрачном куполе отдельного командно-измерительного комплекса.

В то же время в Докучаевске Донецкой области поражен склад БПЛА, в Фащевке Луганской области - склад боеприпасов подразделения "Рубикон", а в Селидово на Донетчине - еще один склад боеприпасов противника.

Дополнительно

Скоростной патрульный катер проекта 12150 "Мангуст" - российский патрульный катер, предназначенный для патрулирования, охраны морских районов и борьбы с маломерными целями. Длина - около 20 м, максимальная скорость - до 50 узлов (более 90 км/ч), экипаж - до 6 человек.

Напомним

Силы обороны в ночь на 9 сентября поразили военно-морскую базу в новороссийске в краснодарском регионе россии, в частности военные корабли и носители "Калибров".

Евгений Устименко

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