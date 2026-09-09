Сили оборони уразили склади БПЛА, боєприпасів і катер рф у Криму

У ніч на 9 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих об’єктів противника. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

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У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА окупантів. У Козачій бухті Севастополя на ТОТ АР Крим, уражено швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст". Ступінь завданих пошкоджень уточнюється - зазначили в Генштабі.

Також в окупованому Криму, в Оленівці, було уражено антенний комплекс радіоелектронної розвідки, а у Вітіно - антену в радіопрозорому куполі окремого командно-вимірювального комплексу.

Водночас в Докучаєвську Донецької області уражено склад БПЛА, у Фащівці Луганської області - склад боєприпасів підрозділу "Рубікон", а в Селидовому на Донеччині - ще один склад боєприпасів противника.

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Швидкісний патрульний катер проєкту 12150 "Мангуст" - російський патрульний катер, призначений для патрулювання, охорони морських районів та боротьби з маломірними цілями. Довжина - близько 20 м, максимальна швидкість - до 50 вузлів (понад 90 км/год), екіпаж - до 6 осіб.

Нагадаємо

Сили оборони у ніч на 9 вересня уразили військово-морську базу у новоросійську в краснодарському регіоні росії, зокрема військові кораблі та носії "калібрів".