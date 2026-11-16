Россия закрывает детский дом в оккупированном Севастополе, но не раскрывает судьбу детей — есть опасения депортации

$45.3850.34
ukenru
05:59 • 4024 просмотра
Ночь взрывов и пожаров в россии и на оккупированных территориях — какие регионы атакованы и что оказалось под ударом
05:34 • 8434 просмотра
Китай официально подтвердил встречу Трампа, Путина и Си 19 ноября — стало известно, что обсудят лидеры
04:16 • 15683 просмотра
Фон дер Ляйен объяснила, как именно и в каком формате Европа присоединится к переговорам Украины и России
03:38 • 17180 просмотра
В России мужчину приговорили к 14 годам колонии за фотографии могил военнослужащих — Кремль скрывает потери в войне
02:56 • 14694 просмотра
Россия впервые показала наземный запуск ракеты "Бандероль" — эксперты объяснили новую угрозу для Украины
02:17 • 14179 просмотра
Келлог предложил возможный сценарий прекращения огня в Украине вдоль нынешней линии фронта
01:17 • 18359 просмотра
В России и на ВОТ раздаются взрывы: автомобильное движение в сторону Москвы приостановлено
16 ноября, 00:16 • 13966 просмотра
В Варшаве расследуют осквернение памятников с надписями «Слава УПА» — Украина подозревает российскую провокацию
15 ноября, 23:16 • 13929 просмотра
В сети показали спутниковые снимки последствий атаки на российский порт Усть-ЛугаVideo
15 ноября, 22:37 • 13534 просмотра
Стало известно, почему НАТО отменило саммит в Албании в 2027 году
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+1°
4.6м/с
83%
758мм
Популярные новости
Байден назвал Зеленского капризным, упрямым и неблагодарным в своих мемуарах, упомянул и путина15 ноября, 21:44 • 14739 просмотра
Майкл Джей Фокс впервые за долгое время появился на публике с женой и тремя дочерьмиPhoto15 ноября, 22:05 • 11665 просмотра
Кейт Миддлтон объявила тему ежегодного рождественского концерта в Вестминстерском аббатстве15 ноября, 23:05 • 10326 просмотра
Леонардо Ди Каприо отпраздновал 52-летие с Аль Пачино, Джеффом Безосом и другими звёздами ГолливудаPhoto16 ноября, 00:06 • 10756 просмотра
Кэти Перри и Джастин Трюдо вместе появились на благотворительном вечере в Голливуде01:06 • 7702 просмотра
публикации
Как защитить жилище от негативной энергии: народные приметы, обереги и древние способы очищения дома15 ноября, 15:00 • 44885 просмотра
Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации15 ноября, 08:06 • 60772 просмотра
Диабет может годами развиваться без симптомов: сколько украинцев страдают этим заболеванием и как его выявить14 ноября, 14:59 • 79045 просмотра
Криминалитет, ФСБ и НАБУ: использовали ли российские спецслужбы антикоррупционеров для атаки на СБУ?Video14 ноября, 14:31 • 67554 просмотра
Двойные стандарты НАБУ: почему повреждённые телефоны Дуки стали публичным аргументом, а история Магамедрасулова — нетVideo14 ноября, 09:01 • 78844 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Урсула фон дер Ляйен
Марк Карни
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Китай
Канада
Реклама
УНН Lite
Вспышка Эболы в Конго почти вышла из-под контроля — более 5500 погибших за 6 месяцев05:52 • 882 просмотра
В Испании нашли древние гробницы с золотом, серебром и африканской слоновой костью05:05 • 1968 просмотра
Звёзды могут исчезнуть с ночного неба из-за космических дата-центров — учёные предупредили об угрозе04:05 • 3346 просмотра
Джонни Депп вернулся на вершину кинопроката впервые за 8 лет — новый фильм уже собрал $42 млн03:05 • 4188 просмотра
Фил Коллинз расплакался во время церемонии в Голливуде — дочь поддержала легендарного музыканта02:05 • 4672 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Фокс Ньюс
Золото
Старлинк

Россия закрывает детский дом в оккупированном Севастополе, но не раскрывает судьбу детей — есть опасения депортации

Киев • УНН

 • 840 просмотра

Детский дом планируют закрыть до конца 2027 года, но местонахождение воспитанников не раскрывают. Это усиливает опасения их депортации.

Россия закрывает детский дом в оккупированном Севастополе, но не раскрывает судьбу детей — есть опасения депортации

российские власти планируют до конца 2027 года закрыть детский дом в оккупированном Севастополе, однако не сообщают, куда переведут его воспитанников. Отсутствие информации о дальнейшей судьбе детей вызывает обеспокоенность на фоне задокументированных случаев их незаконного вывоза с оккупированных территорий Украины в рф. О закрытии детдома заявила уполномоченная при президенте россии по правам ребенка мария львова-белова, пишет УНН.

Детали

По словам российской чиновницы, оккупационные власти планируют добиться ситуации, когда в детских учреждениях Севастополя вообще не останется воспитанников.

До конца 2027 года благодаря всесторонней поддержке семей и настройке системы планируем добиться ситуации, когда в учреждениях одновременно не будет детей

– заявила львова-белова.

В то же время она не уточнила, куда именно устроят детей, останутся ли они в оккупированном Крыму и кто будет контролировать их дальнейшую судьбу.

львову-белову разыскивает Международный уголовный суд

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой.

Их подозревают в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий в россию.

На этом фоне решение закрыть детский дом без объяснений относительно дальнейшего пребывания воспитанников вызывает вопросы о возможном новом принудительном перемещении детей.

Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, вернула менее 3 тысяч — Каллас12.11.26, 00:14 • 12085 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Владимир Путин
Гаага
Крым
Украина
Севастополь