российские власти планируют до конца 2027 года закрыть детский дом в оккупированном Севастополе, однако не сообщают, куда переведут его воспитанников. Отсутствие информации о дальнейшей судьбе детей вызывает обеспокоенность на фоне задокументированных случаев их незаконного вывоза с оккупированных территорий Украины в рф. О закрытии детдома заявила уполномоченная при президенте россии по правам ребенка мария львова-белова, пишет УНН.

Детали

По словам российской чиновницы, оккупационные власти планируют добиться ситуации, когда в детских учреждениях Севастополя вообще не останется воспитанников.

До конца 2027 года благодаря всесторонней поддержке семей и настройке системы планируем добиться ситуации, когда в учреждениях одновременно не будет детей – заявила львова-белова.

В то же время она не уточнила, куда именно устроят детей, останутся ли они в оккупированном Крыму и кто будет контролировать их дальнейшую судьбу.

львову-белову разыскивает Международный уголовный суд

В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой.

Их подозревают в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий в россию.

На этом фоне решение закрыть детский дом без объяснений относительно дальнейшего пребывания воспитанников вызывает вопросы о возможном новом принудительном перемещении детей.

Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, вернула менее 3 тысяч — Каллас