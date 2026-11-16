Россия закрывает детский дом в оккупированном Севастополе, но не раскрывает судьбу детей — есть опасения депортации
Киев • УНН
Детский дом планируют закрыть до конца 2027 года, но местонахождение воспитанников не раскрывают. Это усиливает опасения их депортации.
российские власти планируют до конца 2027 года закрыть детский дом в оккупированном Севастополе, однако не сообщают, куда переведут его воспитанников. Отсутствие информации о дальнейшей судьбе детей вызывает обеспокоенность на фоне задокументированных случаев их незаконного вывоза с оккупированных территорий Украины в рф. О закрытии детдома заявила уполномоченная при президенте россии по правам ребенка мария львова-белова, пишет УНН.
Детали
По словам российской чиновницы, оккупационные власти планируют добиться ситуации, когда в детских учреждениях Севастополя вообще не останется воспитанников.
До конца 2027 года благодаря всесторонней поддержке семей и настройке системы планируем добиться ситуации, когда в учреждениях одновременно не будет детей
В то же время она не уточнила, куда именно устроят детей, останутся ли они в оккупированном Крыму и кто будет контролировать их дальнейшую судьбу.
львову-белову разыскивает Международный уголовный суд
В марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест владимира путина и марии львовой-беловой.
Их подозревают в военных преступлениях, связанных с незаконной депортацией и перемещением украинских детей с оккупированных территорий в россию.
На этом фоне решение закрыть детский дом без объяснений относительно дальнейшего пребывания воспитанников вызывает вопросы о возможном новом принудительном перемещении детей.
Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, вернула менее 3 тысяч — Каллас12.11.26, 00:14 • 12085 просмотров