росія закриває дитячий будинок в окупованому Севастополі, але не розкриває долю дітей – є побоювання депортації

російська влада планує до кінця 2027 року закрити дитячий будинок в окупованому Севастополі, однак не повідомляє, куди переведуть його вихованців. Відсутність інформації про подальшу долю дітей викликає занепокоєння на тлі задокументованих випадків їх незаконного вивезення з окупованих територій України до рф. Про закриття дитбудинку заявила уповноважена при президенті росії з прав дитини марія львова-бєлова, пише УНН.

Деталі

За словами російської чиновниці, окупаційна влада планує досягти ситуації, коли в дитячих установах Севастополя взагалі не залишиться вихованців.

До кінця 2027 року завдяки всебічній підтримці сімей та налаштуванню системи плануємо досягти ситуації, коли в установах одночасно не буде дітей – заявила львова-бєлова.

Водночас вона не уточнила, куди саме влаштують дітей, чи залишаться вони в окупованому Криму та хто контролюватиме їхню подальшу долю.

львову-бєлову розшукує Міжнародний кримінальний суд

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт володимира путіна та марії львової-бєлової.

Їх підозрюють у воєнних злочинах, пов'язаних із незаконною депортацією та переміщенням українських дітей з окупованих територій до росії.

На цьому тлі рішення закрити дитячий будинок без пояснень щодо подальшого перебування вихованців викликає питання про можливе нове примусове переміщення дітей.

росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, повернула менше 3 тисяч - Каллас