росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, повернула менше 3 тисяч - Каллас
Київ • УНН
росія незаконно вивезла з окупованих територій 20 500 українських дітей, повідомила Кая Каллас. ЄС працює над їхнім поверненням.
росія незаконно депортувала з тимчасово окупованих територій України 20 500 дітей. Про це під час виступу в Європарламенті повідомила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує УНН.
Деталі
За її словами, станом на листопад 2026 року росія повернула тільки 2790 дітей.
Те, як поводяться з українськими дітьми протягом останніх чотирьох років, є найяскравішим прикладом цілковитої зневаги росії до людського життя. росія спроможна підтримувати свою жахливу систему депортації дітей, їхнього ідеологічного оброблення та незаконного усиновлення лише завдяки мережі окремих осіб і організацій
Дипломатка додала, що ЄС продовжує працювати над поверненням викрадених українських дітей та вже запроваджував санкції проти тих, хто переміщує дітей до росії.
Контекст
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росія депортувала понад 20 тисяч дітей, під загрозою незаконного переміщення перебувають ще 1,6 млн малолітніх і неповнолітніх.
Однак реальні масштаби злочинів можуть бути значно більшими, оскільки Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій для перевірки інформації.
Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон19.09.26, 17:35 • 42872 перегляди