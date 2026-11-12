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The Guardian
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росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, повернула менше 3 тисяч - Каллас

Київ • УНН

 • 580 перегляди

росія незаконно вивезла з окупованих територій 20 500 українських дітей, повідомила Кая Каллас. ЄС працює над їхнім поверненням.

росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, повернула менше 3 тисяч - Каллас

росія незаконно депортувала з тимчасово окупованих територій України 20 500 дітей. Про це під час виступу в Європарламенті повідомила висока представниця Євросоюзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує УНН.

Деталі

За її словами, станом на листопад 2026 року росія повернула тільки 2790 дітей.

Те, як поводяться з українськими дітьми протягом останніх чотирьох років, є найяскравішим прикладом цілковитої зневаги росії до людського життя. росія спроможна підтримувати свою жахливу систему депортації дітей, їхнього ідеологічного оброблення та незаконного усиновлення лише завдяки мережі окремих осіб і організацій

- зазначила Каллас.

Дипломатка додала, що ЄС продовжує працювати над поверненням викрадених українських дітей та вже запроваджував санкції проти тих, хто переміщує дітей до росії.

Контекст

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповів, що росія депортувала понад 20 тисяч дітей, під загрозою незаконного переміщення перебувають ще 1,6 млн малолітніх і неповнолітніх.

Однак реальні масштаби злочинів можуть бути значно більшими, оскільки Україна не має доступу до тимчасово окупованих територій для перевірки інформації.

Розширення санкції США за депортацію українських дітей до рф: Трамп підписав закон19.09.26, 17:35 • 42872 перегляди

Вадим Хлюдзинський

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