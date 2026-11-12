Россия депортировала более 20 тысяч украинских детей, вернула менее 3 тысяч — Каллас
Киев • УНН
Россия незаконно вывезла с оккупированных территорий 20 500 украинских детей, сообщила Кая Каллас. ЕС работает над их возвращением.
Россия незаконно депортировала с временно оккупированных территорий Украины 20 500 детей. Об этом во время выступления в Европарламенте сообщила высокая представительница Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует УНН.
Детали
По ее словам, по состоянию на ноябрь 2026 года Россия вернула только 2790 детей.
То, как обращаются с украинскими детьми на протяжении последних четырех лет, является самым ярким примером полного пренебрежения России человеческой жизнью. Россия способна поддерживать свою ужасную систему депортации детей, их идеологической обработки и незаконного усыновления только благодаря сети отдельных лиц и организаций
Дипломат добавила, что ЕС продолжает работать над возвращением похищенных украинских детей и уже вводил санкции против тех, кто перемещает детей в Россию.
Контекст
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец рассказал, что Россия депортировала более 20 тысяч детей, под угрозой незаконного перемещения находятся еще 1,6 млн малолетних и несовершеннолетних.
Однако реальные масштабы преступлений могут быть значительно больше, поскольку Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям для проверки информации.
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