россия ведет скрытую кампанию влияния против прозападного курса Армении - Reuters

россия активизировала скрытые усилия, направленные на подрыв шансов премьер-министра Армении Никола Пашиняна на переизбрание в следующем месяце, опасаясь, что его победа может закрепить переориентацию бывшей советской республики на Запад. Об этом Reuters сообщили западные разведчики и правительственные чиновники, пишет УНН.

Согласно данным интервью с пятью представителями западной разведки и документам, которые видело агентство Reuters, планы москвы накануне выборов 7 июня включают дезинформационные кампании в поддержку пророссийских кандидатов, а также масштабную схему по перевозке десятков тысяч российских армян для влияния на результаты голосования.

Как отмечает издание, Армения, страна без выхода к морю с населением около 3 миллионов человек, со времен холодной войны в основном находилась в орбите москвы и размещает российские войска. В то же время премьер-министр Пашинян, который сейчас лидирует в опросах, сблизился с Европой и НАТО, а также стал союзником президента США Дональда Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе посетил Ереван, где было подписано соглашение о добыче полезных ископаемых и договоренность о транспортном коридоре "Trump Route for International Peace and Prosperity", который может еще больше ослабить влияние россии в регионе.

Армения, являющаяся членом экономического союза под руководством россии, в 2024 году приостановила участие в региональном альянсе безопасности москвы, а в этом месяце принимала главу НАТО на саммите европейских лидеров.

Президент россии владимир путин открыто выражает недовольство таким курсом Пашиняна. В последние дни москва предупредила о возможном сокращении поставок дешевого природного газа в Армению и ограничила импорт армянских товаров, включая фрукты, овощи, цветы и коньяк.

Министерство иностранных дел россии заявило, что публикация Reuters содержит ложную информацию и "антироссийскую риторику". В то же время правительство Армении отказалось комментировать конкретные обвинения, но подчеркнуло меры по противодействию дезинформации и обеспечению честных выборов.

Согласно данным источников, кремль рассматривает возможность влияния на голосование через организацию перевозки избирателей из россии, где проживает большая армянская диаспора. По оценкам, это может стоить около 50 млн долларов для транспортировки 100 тысяч человек.

Также сообщается, что россия усилила онлайн-кампании дезинформации против правительства Пашиняна, используя бот-сети и связанные с кремлем структуры, в частности Social Design Agency, которая находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Согласно документам, которые видели журналисты, в рамках кампаний предлагается создание медиа для армянской диаспоры в россии с целью продвижения пророссийских нарративов и формирования негативного отношения к действующей власти в Армении.

