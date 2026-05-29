Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 29107 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 53013 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 56758 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 86484 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 65786 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 48808 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
28 мая, 14:21 • 41917 просмотра
рф блокирует масштабный обмен пленными 1000 на 1000 вопреки договоренностям - Лубинец
28 мая, 14:01 • 21397 просмотра
Баллистика Fire Point может массированно ударить по москве уже этой осенью
Эксклюзив
28 мая, 13:59 • 19706 просмотра
Гражданская авиация может стать драйвером послевоенного восстановления Украины, считают в Раде
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
россия ведет скрытую кампанию влияния против прозападного курса Армении - Reuters

Киев • УНН

 • 1346 просмотра

москва готовит дезинформацию и подвоз 100 тысяч избирателей для влияния на выборы. рф давит на Ереван из-за сближения Пашиняна с США и Западом.

россия ведет скрытую кампанию влияния против прозападного курса Армении - Reuters

россия активизировала скрытые усилия, направленные на подрыв шансов премьер-министра Армении Никола Пашиняна на переизбрание в следующем месяце, опасаясь, что его победа может закрепить переориентацию бывшей советской республики на Запад. Об этом Reuters сообщили западные разведчики и правительственные чиновники, пишет УНН.

Детали

Согласно данным интервью с пятью представителями западной разведки и документам, которые видело агентство Reuters, планы москвы накануне выборов 7 июня включают дезинформационные кампании в поддержку пророссийских кандидатов, а также масштабную схему по перевозке десятков тысяч российских армян для влияния на результаты голосования.

Как отмечает издание, Армения, страна без выхода к морю с населением около 3 миллионов человек, со времен холодной войны в основном находилась в орбите москвы и размещает российские войска. В то же время премьер-министр Пашинян, который сейчас лидирует в опросах, сблизился с Европой и НАТО, а также стал союзником президента США Дональда Трампа.

Госсекретарь США Марко Рубио на этой неделе посетил Ереван, где было подписано соглашение о добыче полезных ископаемых и договоренность о транспортном коридоре "Trump Route for International Peace and Prosperity", который может еще больше ослабить влияние россии в регионе.

Армения, являющаяся членом экономического союза под руководством россии, в 2024 году приостановила участие в региональном альянсе безопасности москвы, а в этом месяце принимала главу НАТО на саммите европейских лидеров.

Президент россии владимир путин открыто выражает недовольство таким курсом Пашиняна. В последние дни москва предупредила о возможном сокращении поставок дешевого природного газа в Армению и ограничила импорт армянских товаров, включая фрукты, овощи, цветы и коньяк.

Министерство иностранных дел россии заявило, что публикация Reuters содержит ложную информацию и "антироссийскую риторику". В то же время правительство Армении отказалось комментировать конкретные обвинения, но подчеркнуло меры по противодействию дезинформации и обеспечению честных выборов.

Согласно данным источников, кремль рассматривает возможность влияния на голосование через организацию перевозки избирателей из россии, где проживает большая армянская диаспора. По оценкам, это может стоить около 50 млн долларов для транспортировки 100 тысяч человек.

Также сообщается, что россия усилила онлайн-кампании дезинформации против правительства Пашиняна, используя бот-сети и связанные с кремлем структуры, в частности Social Design Agency, которая находится под санкциями ЕС и Великобритании.

Согласно документам, которые видели журналисты, в рамках кампаний предлагается создание медиа для армянской диаспоры в россии с целью продвижения пророссийских нарративов и формирования негативного отношения к действующей власти в Армении.

