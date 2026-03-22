Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая

Киев • УНН

 • 8454 просмотра

Украинские традиции связывают погоду и вид паски с будущим урожаем и благополучием. Узнайте, как привлечь здоровье и сохранить семейное счастье.

Приметы на Пасху – что в Украине издавна считали предвестниками счастья, достатка и урожая

Издавна украинцы на один из величайших религиозных праздников – Пасху – наблюдали за целым рядом народных примет, которые должны были предвещать здоровье, счастье и богатство на целый год. Люди следили за погодой, поведением животных, содержимым пасхальной корзины. Некоторые из этих верований передавались от родителей к детям через поколения.

УНН разбирался, какие из этих верований не только сохранились, но и действуют даже в современном обществе.

Почему пасхальные приметы имели вес

Пасха у наших предков была связана не только с церковным календарем, но и начинала новый экономический цикл. Люди наблюдали за небом, ветром, дождем, состоянием земли. Выводы давали подсказки о том, что сеять и сажать, как будут расти зерновые и овощи и каким будет будущий урожай, что для жизни в селе было чрезвычайно важно.

Кроме того, приметы помогали нашим предкам объяснить те вещи и явления, о которых они еще не имели научных представлений.

Также стоит не забывать, что многие верования и приметы касались социальных аспектов жизни: здоровья родных, прочности семейных отношений, благополучия, возможного пополнения в семье и выполняли психотерапевтическую функцию. 

Погодные приметы на Пасху

Многие "пасхальные" народные приметы касались погоды. 

Если на Пасху погода была ясной и теплой, это было добрым предвестником для фермеров. Люди считали, что такая весна будет благоприятной для зерновых, овощей и фруктов.

Кроме того, народная традиция не всегда негативно воспринимала дождь на Пасху. Считалось, что дождливая погода предвещает влажное лето и хороший урожай. Это особенно было актуально для полевых работ, которые зависели от достаточной весенней влаги.

К весенним грозам на Пасху отношение было неоднозначное. В некоторых регионах их считали ранним знаком раннего теплого лета, а в других – опасной весны. Такие интерпретации варьировались из-за местных обычаев.

Если на праздник похолодало, люди говорили, что весна будет затяжной. Сильные ветры также часто интерпретировались как признак непредсказуемой погоды в ближайшие недели.

Приметы богатства и финансового благополучия

В праздник Воскресения считалось опасным одалживать деньги или вещи из дома. Люди считали, что вместе с ними можно "отдать" собственное счастье. Такие верования были распространены на протяжении многих календарных праздников, когда хозяйство пыталось символически "сохранить" в доме.

Залогом финансового достатка была хорошо организованная пасхальная корзина. Она символизировала достаток, порядок и готовность семьи к новому сезону.

Различные верования касались праздничного стола. Люди старались не оставлять стол пустым и обеспечить, чтобы было чем угостить родственников. В народных преданиях богатый пасхальный стол был символом будущего благополучия.

Еда в пасхальных приметах

Особое место занимали приметы о куличе, крашенках и других праздничных блюдах. Еда на Пасху имела не только бытовое, но и символическое значение.

Если кулич удался пышным, ровным и хорошо пропекся, это считали добрым знаком для дома. Такой результат связывали со спокойствием в семье, здоровьем и удачным годом. Если же кулич треснул, подгорел или осел, это иногда воспринимали как нежелательный знак. Хотя на практике такие вещи чаще зависели от печи, теста и опыта хозяйки, люди любили искать в этом дополнительный смысл. Человечество, как известно, способно сделать мистический вывод даже из теста.

Крашенки тоже были важной частью обрядности. Считалось, что освященное яйцо нельзя выбрасывать небрежно. Скорлупу часто закапывали в землю, бросали в воду или отдавали хозяйству, потому что верили, что она может принести пользу.

В некоторых местностях первое освященное яйцо хранили как оберег. Его могли держать дома определенное время, считая знаком защиты для семьи.

Приметы здоровья и семьи

Часть пасхальных примет касалась здоровья. Например, люди верили, что умывание водой, в которую положили крашенку или серебряную монету, может принести свежесть, силу и хороший вид. Такой обычай был особенно популярен среди детей и молодежи.

Существовали также приметы о семейном согласии. Считалось, что если вся семья соберется за одним столом после церкви, то год будет спокойным. Совместная трапеза воспринималась как знак единства, а отсутствие ссор в этот день – как добрая примета на будущее.

Для незамужних девушек в разных регионах существовали отдельные пасхальные гадания и приметы. Они могли касаться того, кто первым заговорит после службы, кто встретится на дороге или каким будет праздничное утро. Такие обычаи были частью молодежной обрядности, хотя сейчас воспринимаются преимущественно как фольклор.

Сегодня большинство пасхальных примет уже не имеют для людей такого практического значения, как когда-то. Однако многие из них сохранились в форме семейных привычек. Кто-то до сих пор внимательно смотрит на погоду в праздничный день, кто-то придает значение тому, как удался кулич, а кто-то обязательно умывает детей водой с крашенкой.

В современном обществе такие приметы скорее выполняют культурную функцию. Они помогают лучше понять быт и мышление украинцев прошлых поколений, а также почувствовать связь с традицией. В то же время важно отличать народные представления от церковного учения: христианская суть Пасхи заключается прежде всего в праздновании Воскресения Христова, а не в поиске бытовых знаков.

