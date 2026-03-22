$43.9650.50
ukenru
Ексклюзив
16:43 • 7506 перегляди
Ночі будуть морозними, а вдень - до 15° тепла: якої погоди чекати в Україні на початку тижня
Ексклюзив
15:40 • 17206 перегляди
13:24 • 42819 перегляди
22 березня, 09:01 • 68995 перегляди
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю
22 березня, 02:48 • 55415 перегляди
21 березня, 12:15 • 66909 перегляди
Ексклюзив
21 березня, 08:53 • 76924 перегляди
21 березня, 00:55 • 66731 перегляди
Ексклюзив
20 березня, 17:00 • 78794 перегляди
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 124259 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+7°
1.8м/с
59%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
рф посилює перекидання військ на північ Донецької області - АндрющенкоPhoto22 березня, 09:26 • 29065 перегляди
Делегація НАТО вперше прибула в Україну після початку повномасштабного вторгнення рфPhoto22 березня, 10:04 • 42924 перегляди
російські хакери зламують месенджери, під ударом Signal і WhatsApp - ЗМІ22 березня, 10:13 • 19924 перегляди
Сікорський розкритикував візит Навроцького до Орбана через зв'язки з кремлем22 березня, 11:06 • 15762 перегляди
Удар рф по Запорізькій області - у Комишувасі загинув 53-річний чоловік22 березня, 11:57 • 7848 перегляди
Публікації
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto22 березня, 09:01 • 69002 перегляди
Чи варто купувати аерогриль - плюси, мінуси та нюанси вибору21 березня, 09:28 • 57295 перегляди
Овен: характеристика знаку зодіаку, риси характеру та сумісність21 березня, 07:06 • 54377 перегляди
"Ми не могли повірити очам" - українські військові на Близькому Сході про американську оборону
Ексклюзив
20 березня, 15:55 • 124262 перегляди
"Паливний кешбек" стартував і ціни на АЗС знову підскочили: що відбувається з пальним 20 березня та на що очікувати далі
Ексклюзив
20 березня, 13:16 • 79948 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віктор Орбан
Олександр Усик
Кирило Буданов
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Донецька область
Реклама
УНН Lite
Помер зірка серіалу "Баффі - винищувачка вампірів" Ніколас Брендон21 березня, 13:45 • 28934 перегляди
Топ-4 мелодрам зі слізливим кінцем, які варто подивитися кожному21 березня, 02:47 • 32657 перегляди
Ольга Харлан та Луїджі Самеле розсекретили стать майбутньої дитиниVideo20 березня, 17:17 • 32163 перегляди
Брюс Вілліс святкує 71-річчя: рідкісні фото з онукою та підтримка родини попри хворобуPhoto20 березня, 15:18 • 35023 перегляди
МЕА радить працювати з дому та менше літати через зростання цін на енергоносії20 березня, 14:28 • 32719 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Бук (ЗРК)
Ракетна система С-400
The Times

Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю

Київ • УНН

 • 69002 перегляди

Українські традиції пов'язують погоду та вигляд паски з майбутнім урожаєм і добробутом. Дізнайтеся як залучити здоров'я та зберегти сімейне щастя.

Здавна українці на одне із найбільших релігійних свят - Великдень - спостерігали за цілою низкою народних прикмет, які мали віщувати здоров'я, щастя та багатство на цілий рік. Люди слідкували за погодою, поведінкою тварин, вмістом великоднього кошика. Деякі з цих вірувань передавалися від батьків до дітей через покоління.

УНН розбирався, які з цих вірувань не лише збереглися, але й діють навіть у сучасному суспільстві.

Чому великодні прикмети мали вагу

Великдень у наших предків був пов'язаний не лише з церковним календарем, але й розпочинав новий економічний цикл. Люди спостерігали за небом, вітром, дощем, станом землі. Висновки давали підказки про те, що сіяти та садити, як ростимуть зернові та городина й ким буде майбутній врожай, що для життя в селі було надзвичайно важливо.

Крім того, прикмети допомагали нашим предкам пояснити ті речі та явища, про які вони ще не мали наукових уявлень.

Також варто не забувати, що багато вірувань й прикмет стосувалися соціальних аспектів життя: здоров'я рідних, міцності сімейних стосунків, добробуту, можливого поповнення у родині та виконували психотерапевтичну функцію. 

Погодні прикмети на Великдень

Багато "великодніх" народних прикмет стосувалися погоди. 

Якщо на Великдень погода була ясною і теплою, це було добрим провісником для фермерів. Люди вважали, що така весна буде сприятливою для зернових, овочів і фруктів.

Крім того, народна традиція не завжди негативно сприймала дощ на Великдень. Вважалося, що дощова погода віщує вологе літо і добрий врожай. Це особливо було актуально для польових робіт, які залежали від достатньої весняної вологи.

До весняних гроз на Великдень ставлення було неоднозначне. У деяких регіонах їх вважали раннім знаком раннього теплого літа, а в інших - небезпечної весни. Такі інтерпретації варіювалися через місцеві звичаї.

Якщо на свято похолодало, люди казали, що весна буде затяжною . Сильні вітри також часто інтерпретувалися як ознака непередбачуваної погоди в найближчі тижні.

Прикмети багатства і фінансового добробуту

У свято Воскресіння вважалося небезпечним позичати гроші чи речі з дому. Люди вважали, що разом з ними можна "віддати" власне щастя. Такі вірування були поширені протягом багатьох календарних свят, коли господарство намагалося символічно "зберегти" в домі.

Запорукою фінансового достатку був добре зорганізований великодній кошик. Він символізував достаток, лад і готовність родини до нового сезону.

Різні вірування стосувалися святкового столу. Люди намагалися не залишати стіл порожнім і забезпечити, щоб було чим пригостити родичів. У народних переказах багатий великодній стіл був символом майбутнього добробуту.

Їжа у великодніх прикметах

Особливе місце займали прикмети про паску, крашанки та інші святкові страви. Їжа на Великдень мала не лише побутове, а й символічне значення.

Якщо паска вдалася пишною, рівною і добре пропеклася, це вважали доброю ознакою для дому. Такий результат пов’язували зі спокоєм у родині, здоров’ям і вдалим роком. Якщо ж паска тріснула, підгоріла або осіла, це іноді сприймали як небажаний знак. Хоча на практиці такі речі частіше залежали від печі, тіста і досвіду господині, люди любили шукати в цьому додатковий сенс. Людство, як відомо, здатне зробити містичний висновок навіть із тіста.

Крашанки теж були важливою частиною обрядовості. Вважалося, що освячене яйце не можна викидати недбало. Шкаралупу часто закопували в землю, кидали у воду або віддавали господарству, бо вірили, що вона може принести користь.

У деяких місцевостях перше освячене яйце зберігали як оберіг. Його могли тримати вдома певний час, вважаючи знаком захисту для родини.

Прикмети здоров'я і сім'ї

Частина великодніх прикмет стосувалася здоров’я. Наприклад, люди вірили, що вмивання водою, у яку поклали крашанку або срібну монету, може принести свіжість, силу та добрий вигляд. Такий звичай був особливо популярним серед дітей і молоді.

Існували також прикмети про родинну злагоду. Вважалося, що якщо вся сім’я збереться за одним столом після церкви, то рік буде спокійним. Спільна трапеза сприймалася як знак єдності, а відсутність сварок у цей день – як добра прикмета на майбутнє.

Для незаміжніх дівчат у різних регіонах існували окремі великодні ворожіння і прикмети. Вони могли стосуватися того, хто першим заговорить після служби, хто трапиться на дорозі або яким буде святковий ранок. Такі звичаї були частиною молодіжної обрядовості, хоча нині сприймаються переважно як фольклор.

Сьогодні більшість великодніх прикмет уже не мають для людей такого практичного значення, як колись. Проте багато з них збереглися у формі родинних звичок. Хтось досі уважно дивиться на погоду у святковий день, хтось надає значення тому, як вдалася паска, а хтось обов’язково вмиває дітей водою з крашанкою.

У сучасному суспільстві такі прикмети радше виконують культурну функцію. Вони допомагають краще зрозуміти побут і мислення українців минулих поколінь, а також відчути зв’язок із традицією. Водночас важливо відрізняти народні уявлення від церковного вчення: християнська суть Великодня полягає насамперед у святкуванні Воскресіння Христового, а не в пошуку побутових знаків.

Олександра Василенко

СуспільствоКультураПублікації
Село
Тварини
Дощі в Україні
Україна