Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради

Підготовка до Великодня - це не лише про їжу чи традиції, а насамперед про внутрішній стан людини. Детальніше про те, як правильно підготуватись до Великодня та про що варто не забути у цей день, розповів журналістці УНН доктор філософії, ветеран війни, учасник АТО - ООС, настоятель храму святого великомученика і цілителя Пантелеймона, митрофорний протоієрей отець Миколай Йосифчук.

Підготовка до свята починається задовго до самого Великодня і пов’язана з періодом посту. Йдеться не лише про обмеження в їжі, а про зміну мислення і поведінки, каже отець Миколай. Важливо звернути увагу на стосунки з близькими, уникати конфліктів і працювати над собою. Священник наголошує, що без цього піст втрачає сенс.

Це свідомість. Тому що, коли людина отримує якусь їжу, це звичайна дієта… А тут саме йде свідомість. Постити можна багато, але це не завжди допомагає, коли це не пов’язано з тим, що людина думає, що кому бажає зла, коли бувають непорозуміння в сім’ї… Оце саме починаємо саме по-перше з посту, з підготовки до посту - пояснює протоієрей.

Також, важливо усвідомлено підходити до сповіді та причастя. Людина повинна бути готовою відкритися і довіритися, адже це глибокий внутрішній процес. Без підготовки ці обряди можуть втратити своє значення.

Людина повинна спершу підготуватися до цього питання - чи вона готова відкрити свою свідомість, свою душу тому священнику. Довірити іншій людині свої сімейні питання, проблеми – це дуже особливо - наголошує отець Миколай Йосифчук.

Щодо великоднього кошика, то отець Миколай радить орієнтуватися на церковну традицію, а не на поширені звички. За його словами, список продуктів є чітким і не передбачає великого різноманіття. Багато речей, які люди кладуть у кошик, не мають жодного відношення до освячення. Зокрема, йдеться про алкоголь чи інші зайві продукти.

Освячується сир, м’ясо, яйця та паска. Все, там більше нічого немає бути - каже митрофорний протоієрей.

Сам день Великодня також варто провести усвідомлено, наголошує священник. Він радить приділити час молитві, відвідати храм і підготуватися до свята як духовно, так і в побуті. Важливо зберігати внутрішній спокій і уникати негативних емоцій. Адже зовнішні традиції не мають сенсу без внутрішнього наповнення.

Свідомість найголовніше – більш важливе, ніж вживання їжі. Людина може бути повністю аскетом, але вийти з храму і проклинати всіх - це неправильно… Посту потрібно дотримуватись, але без фанатизму, зважаючи на можливості та здоров’я - наголошує отець Миколай Йосифчук.

Священник також звертає увагу на Страсний тиждень перед Великоднем. У цей період бажано утриматися від розваг і зосередитися на молитві, бо це час внутрішнього осмислення і підготовки до свята. Такі обмеження мають допомогти людині глибше прожити цей період.

Бажано зосередитися на пості, особистій молитві і утриманні від непотрібних емоцій. Це страсний, траурний тиждень - зауважив митрофорний протоієрей.

