Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради
28 березня, 17:19
Ексміністру Сольському обрали запобіжний захід за махінації з зерном - Кравченко
28 березня, 13:04 • 37315 перегляди
Генштаб підтвердив ураження "Фламінго" заводу "промсинтез" у самарській області рф
28 березня, 12:29 • 34873 перегляди
Україна та Катар підписали угоду про співпрацю в сфері оборони
28 березня, 11:56 • 32203 перегляди
"Це фейк": в Україні спростували інформацію про удар Ірану по складу з українцями в Дубаї
28 березня, 08:59 • 31010 перегляди
Зеленський: Україна щодня говорить з американцями і працює над тим, щоб мирні переговори були - будь-де
28 березня, 08:29 • 28209 перегляди
Зеленський продовжує турне регіоном Перської затоки - домовився з ОАЕ про співпрацю у сфері безпеки та оборониVideo
28 березня, 07:00 • 25317 перегляди
"Якщо можете краще - ми відійдемо вбік": Рубіо різко відповів Каллас щодо втрати терпіння США до рф - Axios
28 березня, 07:00 • 43714 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній
27 березня, 19:46 • 28501 перегляди
Зеленський заявив, що домовляється про постачання дизеля під час візиту на Близький Схід
Популярнi новини
В Ізраїлі та на Західному березі щодня падають величезні уламки іранських ракет, деякі розміром з автомобільPhoto28 березня, 23:14 • 4746 перегляди
Два гуманітарні судна з Мексики дісталися Гавани після зникнення в морі28 березня, 23:56 • 3828 перегляди
росія пригрозила Південній Кореї "відповіддю" у разі передачі зброї Україні03:28 • 7678 перегляди
Дрони в черговий раз атакували ленінградську область, пошкоджено порт усть-луга03:46 • 8398 перегляди
Партизани АТЕШ спалили вузли РЕБ під новгородом і відкрили дронам шлях до авіазаводуPhotoVideo04:08 • 6864 перегляди
Публікації
Від синиць до лелек - які птахи живуть в Україні та де їх шукатиPhoto07:40 • 3494 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради07:21 • 6224 перегляди
Користь чорнобривців: лікувальні властивості та застосування рослини28 березня, 10:58 • 29992 перегляди
Переведення годинників: коли та навіщо змінюють час на літній28 березня, 07:00 • 43704 перегляди
Рецензії на фільми 2026 року: українські та світові прем’єриVideo27 березня, 21:23 • 39013 перегляди
Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради

Київ • УНН

 • 6262 перегляди

Отець Миколай пояснив важливість духовного посту та назвав конкретний перелік продуктів для освячення. У кошику мають бути лише паска, яйця, м’ясо та сир.

Як правильно підготуватись до Великодня - корисні правила і поради

Підготовка до Великодня - це не лише про їжу чи традиції, а насамперед про внутрішній стан людини. Детальніше про те, як правильно підготуватись до Великодня та про що варто не забути у цей день, розповів журналістці УНН доктор філософії, ветеран війни, учасник АТО - ООС, настоятель храму святого великомученика і цілителя Пантелеймона, митрофорний протоієрей отець Миколай Йосифчук.

Деталі

Підготовка до свята починається задовго до самого Великодня і пов’язана з періодом посту. Йдеться не лише про обмеження в їжі, а про зміну мислення і поведінки, каже отець Миколай. Важливо звернути увагу на стосунки з близькими, уникати конфліктів і працювати над собою. Священник наголошує, що без цього піст втрачає сенс.

Це свідомість. Тому що, коли людина отримує якусь їжу, це звичайна дієта… А тут саме йде свідомість. Постити можна багато, але це не завжди допомагає, коли це не пов’язано з тим, що людина думає, що кому бажає зла, коли бувають непорозуміння в сім’ї… Оце саме починаємо саме по-перше з посту, з підготовки до посту

- пояснює протоієрей.

Також, важливо усвідомлено підходити до сповіді та причастя. Людина повинна бути готовою відкритися і довіритися, адже це глибокий внутрішній процес. Без підготовки ці обряди можуть втратити своє значення.

Великдень 2026: хто святкуватиме раніше - православні чи католики16.03.26, 14:37 • 61606 переглядiв

Людина повинна спершу підготуватися до цього питання - чи вона готова відкрити свою свідомість, свою душу тому священнику. Довірити іншій людині свої сімейні питання, проблеми – це дуже особливо

- наголошує отець Миколай Йосифчук.

Щодо великоднього кошика, то отець Миколай радить орієнтуватися на церковну традицію, а не на поширені звички. За його словами, список продуктів є чітким і не передбачає великого різноманіття. Багато речей, які люди кладуть у кошик, не мають жодного відношення до освячення. Зокрема, йдеться про алкоголь чи інші зайві продукти.

Освячується сир, м’ясо, яйця та паска. Все, там більше нічого немає бути - каже митрофорний протоієрей.

Сам день Великодня також варто провести усвідомлено, наголошує священник. Він радить приділити час молитві, відвідати храм і підготуватися до свята як духовно, так і в побуті. Важливо зберігати внутрішній спокій і уникати негативних емоцій. Адже зовнішні традиції не мають сенсу без внутрішнього наповнення.

Свідомість найголовніше – більш важливе, ніж вживання їжі. Людина може бути повністю аскетом, але вийти з храму і проклинати всіх - це неправильно… Посту потрібно дотримуватись, але без фанатизму, зважаючи на можливості та здоров’я

- наголошує отець Миколай Йосифчук.

Священник також звертає увагу на Страсний тиждень перед Великоднем. У цей період бажано утриматися від розваг і зосередитися на молитві, бо це час внутрішнього осмислення і підготовки до свята. Такі обмеження мають допомогти людині глибше прожити цей період.

Бажано зосередитися на пості, особистій молитві і утриманні від непотрібних емоцій. Це страсний, траурний тиждень

 - зауважив митрофорний протоієрей.

Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаю22.03.26, 11:01 • 169180 переглядiв

Алла Кіосак

Війна в Україні