Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі

ukenru
17:57 • 20702 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 32649 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 58303 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

14:28 • 155233 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 125209 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 127061 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 122022 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 118946 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 111255 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

28 березня, 18:00 • 129738 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.7 м/с
57 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 113259 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 70459 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 77433 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

14:13 • 96727 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 57683 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

14:28 • 155234 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 330849 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 411225 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 422099 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 333606 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 32651 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

13:12 • 77433 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

13:11 • 70459 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 84981 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 99438 перегляди
Актуальне
Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі

Усик і Ф'юрі проведуть бій-реванш за три основні пояси в надважкій вазі

Київ • УНН

 • 21191 перегляди

Тайсон Ф'юрі має намір провести матч-реванш з Олександром Усиком в жовтні 2023 року за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі після поразки в їх першому бою.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі має намір провести реванш з Олександром Усиком після поразки в поєдинку за абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Це підтвердив промоутер Френк Воррен, повідомляє "Суспільне. Спорт", передає УНН.

Деталі

Реванш був узгоджений між Усиком і Ф'юрі в жовтні 2023-го. Він має відбутися восени цього року, вже без титулу IBF на кону.

Незважаючи на слова Ф'юрі після бою, що він не впевнений щодо своїх планів на майбутнє, Воррен переконаний у тому, що реванш відбудеться.

Він відновлюється. (Ф'юрі) налаштований таким чином, що хоче реваншу. Його вже підписано, тож він станеться

заявив Воррен.

Проти Ф'юрі Усик захищатиме новоздобутий пояс WBC, який належав британцеві з початку 2020 року. Титули WBA і WBO він відстоюватиме вже втретє після переходу в надважку категорію.

Пояса IBF, отриманого Усиком у першому поєдинку з Ентоні Джошуа, українця зі свого боку позбавлять - той не встиг провести його своєчасний захист за вимогами організації. За вакантний титул змагатимуться хорват Філіп Хрговіч і британець Даніель Дюбуа.

Доповнення

Досі Усик лише одного разу проводив негайні реванші в професійному боксі - проти Ентоні Джошуа в надважкій вазі. Перший поєдинок 2021 року завершився одноголосним рішенням суддів на користь українця, повторний бій 2022-го - роздільним.

Нагадаємо

 Усик переміг Ф'юрі роздільним рішенням суддів (115-112, 114-113 і 113-114) у першому в історії поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі за епохи чотирьох поясів. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та IBF і відібрав титул WBC, який належав Ф'юрі.

Науковець пояснив символ на боксерських рукавицях Усика у бою з Ф’юрі20.05.24, 23:47 • 27858 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Спорт
khorvatiiaХорватія
oleksandr-usykОлександр Усик
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,193.20
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.82
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,821.36