Украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк, передает УНН.

Детали

«Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются», - заявил Беленюк.

Пока нет дополнительной информации о причинах задержания или дальнейших действиях в отношении Усика. Представители боксера и украинские власти пока не комментировали ситуацию. Подробности инцидента уточняются, и ожидается официальное заявление от польской стороны и представителей Усика.

Усик заявив, що хоче стати міністром спорту