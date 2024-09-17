Украинский боксер Александр Усик задержан в аэропорту Кракова. Об этом сообщил Жан Беленюк, причины ареста и дальнейшие действия в отношении спортсмена пока неизвестны.
Украинского боксера Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Об этом сообщил украинский спортсмен и политик Жан Беленюк, передает УНН.
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«Александра Усика арестовали в аэропорту Кракова. Обстоятельства выясняются», - заявил Беленюк.
Пока нет дополнительной информации о причинах задержания или дальнейших действиях в отношении Усика. Представители боксера и украинские власти пока не комментировали ситуацию. Подробности инцидента уточняются, и ожидается официальное заявление от польской стороны и представителей Усика.
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