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Усик в пятом раунде победил Дюбуа нокаутом и стал абсолютным чемпионом мира (видео)
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«Запомните, 38 — это только начало»: Усик после победы над Дюбуа

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа поблагодарил Украину и военных, заявив о планах на отдых. Боксер не исключает возможности следующего боя против Тайсона Фьюри.

«Запомните, 38 — это только начало»: Усик после победы над Дюбуа

После очередной победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик поблагодарил Украину, военных и свою семью, заявив, что планирует отдохнуть, а вопрос следующего боя – пока открыт, добавив, что, возможно, он будет против Тайсона Фьюри, передает УНН.

Запомните, 38 – это только начало

- сказал Усик.

Отвечая на вопрос, почему матчи-реванши у Усика получаются лучше, чем первые поединки, боксер ответил: "Я не знаю".

Хочу сказать спасибо Иисусу Христу, хочу сказать спасибо Святой Марии, хочу сказать спасибо и вам, "Уэмбли"

- добавил Усик.

Он сообщил, что хочет отдохнуть и побыть дома со своими детьми.

Следующие несколько месяцев я хочу только отдыхать. Кто следующий? Может это Тайсон Фьюри. Пока не знаю, я хочу домой. Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают страну. Я вчера получил множество сообщений, и сегодня также, от разных подразделений, которые защищают нашу страну на линии фронта. Ребята, слава Украине. Вы позволяете мне сейчас быть здесь

- отметил боксер.

Также, отвечая на вопрос, что Усик не дал сделать Дюбуа, который мечтал о победе, украинец ответил: "Брат, прости, это спорт. Мой народ хотел этой победы".

Напомним

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.

Зеленский поздравил Усика с победой20.07.25, 00:12 • 388 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

спорт
Украина
Александр Усик
Tesla
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