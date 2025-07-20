«Запомните, 38 — это только начало»: Усик после победы над Дюбуа
Киев • УНН
Александр Усик после победы над Даниэлем Дюбуа поблагодарил Украину и военных, заявив о планах на отдых. Боксер не исключает возможности следующего боя против Тайсона Фьюри.
После очередной победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик поблагодарил Украину, военных и свою семью, заявив, что планирует отдохнуть, а вопрос следующего боя – пока открыт, добавив, что, возможно, он будет против Тайсона Фьюри, передает УНН.
Запомните, 38 – это только начало
Отвечая на вопрос, почему матчи-реванши у Усика получаются лучше, чем первые поединки, боксер ответил: "Я не знаю".
Хочу сказать спасибо Иисусу Христу, хочу сказать спасибо Святой Марии, хочу сказать спасибо и вам, "Уэмбли"
Он сообщил, что хочет отдохнуть и побыть дома со своими детьми.
Следующие несколько месяцев я хочу только отдыхать. Кто следующий? Может это Тайсон Фьюри. Пока не знаю, я хочу домой. Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают страну. Я вчера получил множество сообщений, и сегодня также, от разных подразделений, которые защищают нашу страну на линии фронта. Ребята, слава Украине. Вы позволяете мне сейчас быть здесь
Также, отвечая на вопрос, что Усик не дал сделать Дюбуа, который мечтал о победе, украинец ответил: "Брат, прости, это спорт. Мой народ хотел этой победы".
Напомним
Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.
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