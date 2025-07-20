«Запомните, 38 — это только начало»: Усик после победы над Дюбуа

После очередной победы над Даниэлем Дюбуа Александр Усик поблагодарил Украину, военных и свою семью, заявив, что планирует отдохнуть, а вопрос следующего боя – пока открыт, добавив, что, возможно, он будет против Тайсона Фьюри, передает УНН.

Запомните, 38 – это только начало - сказал Усик.

Отвечая на вопрос, почему матчи-реванши у Усика получаются лучше, чем первые поединки, боксер ответил: "Я не знаю".

Хочу сказать спасибо Иисусу Христу, хочу сказать спасибо Святой Марии, хочу сказать спасибо и вам, "Уэмбли" - добавил Усик.

Он сообщил, что хочет отдохнуть и побыть дома со своими детьми.

Следующие несколько месяцев я хочу только отдыхать. Кто следующий? Может это Тайсон Фьюри. Пока не знаю, я хочу домой. Я хочу поблагодарить всю Украину, всех ребят, которые защищают страну. Я вчера получил множество сообщений, и сегодня также, от разных подразделений, которые защищают нашу страну на линии фронта. Ребята, слава Украине. Вы позволяете мне сейчас быть здесь - отметил боксер.

Также, отвечая на вопрос, что Усик не дал сделать Дюбуа, который мечтал о победе, украинец ответил: "Брат, прости, это спорт. Мой народ хотел этой победы".

Напомним

Украинский боксер, чемпион WBA, WBO, WBC, IBO Александр Усик на стадионе "Уэмбли" в пятом раунде отправил в нокаут британца Даниэля Дюбуа, таким образом выиграв поединок.

Зеленский поздравил Усика с победой