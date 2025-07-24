Усик зберіг лідерство після перемоги над Дюбуа: дані рейтингу ESPN

Український боксер Олександр Усик залишився лідером у рейтингу топбоксерів поза ваговими категоріями від ESPN після перемоги у реванші над британцем Даніелем Дюбуа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ESPN.

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Завдяки цій перемозі Усик став дворазовим безперечним чемпіоном у важкій вазі і довів, що є найкращим бійцем останніх 25 років. На другому місці, згідно рейтингу, опинився японський професійний боксер Наоя Іноуе, а на третьому місці - Теренс Кроуфорд, американський боксер.

Нагадаємо

Український боксер, чемпіон WBA, WBO, WBC, IBO Олександр Усик на стадіоні "Уемблі" у п’ятому раунді відправив в нокаут британця Даніеля Дюбуа, таким чином вигравши поєдинок.

Після перемоги над Дюбуа Усик подякував Україні та військовим, заявивши про плани на відпочинок. Боксер не виключає можливості наступного бою проти Тайсона Ф'юрі.