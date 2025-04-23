“Динамо” зустрінеться з “Шахтарем” у фіналі Кубку України

Київське "Динамо", яке в півфіналі Кубку України з футболу розтрощило чернівецьку "Буковину", зустрінеться в фіналі Кубку з донецьким "Шахтарем", який мінімально переграв "Полісся", передає УНН.

Камбек у другому таймі

У першому півфінальному матчі у Львові на стадіоні "Україна" зустрілися чернівецька "Буковина" та київське "Динамо". На здивування вболівальників, рахунок в матчі відкрила саме "Буковина": Володимир Бражко послизнувся біля свого штрафного майданчику, Юрій Глущук перехопив м’яч та віддав на Богдана Бойчука, який пробив у ближній кут воріт "Динамо" - 1:0.

"Динамо" взялося до справи вже по перерві. Спочатку на 57-й хвилині Назар Волошин та Владислав Ванат вибігли в контратаку: перший віддав на другого, але форвард не зміг обіграти голкіпера, але, на щастя, "біло-синіх" м’яч після відскоку "ліг" точнісінько на ногу Волошину, який ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок - 1:1.

Вже за 5 хвилин, завдяки курйозному голу, "Динамо" вийшло вперед: Віталій Буяльський виконав навіс до штрафного, і після метушні в штрафному, намагаючись вибити м’яч, захисники влучили у Волошина та "шкіряний" відлетів у ворота - 1:2.

Ще за 10 хвилин Бражко, який "привіз" у першому таймі, реалізував пенальті - 1:3. Крапку в матчі поставив Микола Шапаренко: Владислав Кабаєв увірвався до штрафного та потужно пробив, м’яч відлетів на Шапаренка, який в один дотик переправив його в сітку. Захисник "Буковини" намагався врятувати власні ворота, але не вдалося - 1:4 на користь "Динамо".

"Гірники" виривають перемогу в додатковий час

У другому матчі півфіналу зустрілися житомирське "Полісся" та донецький "Шахтар". Для обох команд матч був принциповий, адже фінал Кубку мав пройти на домашній арені "вовків" у Житомирі, а "Шахтарю" вкрай необхідно здобути хоча б один трофей, адже вони майже втратили шанси на чемпіонство.

Протистояння в Житомирі видалося напрочуд захопливо, обидві команди не відсиджувалися в обороні та атакували, що вилилося у безліч моментів протягом всіх 90 хвилин, проте у перших двох таймах голів не забивали.

Коли справа вже йшла до серії післяматчевих пенальті, "Шахтар" таки забив вирішальний гол: Траоре на замасі прибрав захисника, покотив наліво на Аліссона, який пробив під голкіпером - 1:0 на користь "Шахтаря". Поєдинок завершився мінімальною перемогою донеччан.

У фіналі Кубку Україні на стадіоні "Центральний" у Житомирі зустрінуться "Шахтар" та "Динамо". Поєдинок відбудеться 14 травня.

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