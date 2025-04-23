“Динамо” зустрінеться з “Шахтарем” у фіналі Кубку України

$41.520.14
47.710.05
ukenru
Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили
17:58 • 6040 перегляди

Українська делегація зустрілась з Келлогом: про що говорили

15:00 • 23707 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

14:18 • 55011 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

Ексклюзив
23 квітня, 13:00 • 38661 перегляди

Поховання на військовому меморіальному кладовищі: коли буде графік та на якому етапі будівництво

Ексклюзив
23 квітня, 12:40 • 67004 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"

Ексклюзив
23 квітня, 12:29 • 40401 перегляди

Землетрус у Стамбулі: у МЗС кажуть, що українці до консульства не зверталися

Ексклюзив
23 квітня, 11:49 • 35406 перегляди

Україна посилить захист адвокатів: підписання Конвенції Ради Європи очікується у травні - голова підкомітету ВР

Ексклюзив
23 квітня, 11:37 • 32122 перегляди

Боїться втратити контроль: юрист пояснив, чому голова АРМА Дума блокує реформу агентства

Ексклюзив
23 квітня, 08:41 • 35051 перегляди

Як безпечно купувати онлайн: поради експерта з кібербезпеки

23 квітня, 07:58 • 44454 перегляди

Ціна на газ для українців залишиться незмінною ще рік - Нафтогаз

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+19°
0м/с
33%
748 мм
Популярнi новини

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 60063 перегляди

На Сумщині застрелився з автомата директор обласного центру зайнятості: що відомо

23 квітня, 12:15 • 15017 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 43652 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 21254 перегляди

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 11879 перегляди
Публікації

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

14:18 • 55012 перегляди

Вихід один - Зима "на вихід", або чому головний юрист НБУ повинен покинути посаду

13:44 • 43787 перегляди

НАБУгейт: адвокати вимагають від НАБУ змінити групу детективів - "з піарників на професіоналів"
Ексклюзив

23 квітня, 12:40 • 67004 перегляди

Відібрати землю - знищити науку: чому землі НААН не можна передавати Фонду держмайна

23 квітня, 11:46 • 60202 перегляди

Топ-6 помилок при прибиранні пилососом, які ви робите несвідомо

23 квітня, 06:48 • 77901 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Шлюб Шекспіра міг бути щасливішим, ніж вважалося раніше - нове дослідження

15:29 • 12004 перегляди

Нове фото принца Луї опублікували на честь його 7-річчя

13:53 • 21367 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 37783 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 37103 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 66903 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

“Динамо” зустрінеться з “Шахтарем” у фіналі Кубку України

Київ • УНН

 • 736 перегляди

Київське Динамо розгромило Буковину 4:1 у півфіналі Кубка України. Шахтар мінімально переміг Полісся в додатковий час. У фіналі 14 травня зіграють Динамо та Шахтар.

“Динамо” зустрінеться з “Шахтарем” у фіналі Кубку України

Київське "Динамо", яке в півфіналі Кубку України з футболу розтрощило чернівецьку "Буковину", зустрінеться в фіналі Кубку з донецьким "Шахтарем", який мінімально переграв "Полісся", передає УНН.

Камбек у другому таймі

У першому півфінальному матчі у Львові на стадіоні "Україна" зустрілися чернівецька "Буковина" та київське "Динамо". На здивування вболівальників, рахунок в матчі відкрила саме "Буковина": Володимир Бражко послизнувся біля свого штрафного майданчику, Юрій Глущук перехопив м’яч та віддав на Богдана Бойчука, який пробив у ближній кут воріт "Динамо" - 1:0.

"Динамо" взялося до справи вже по перерві. Спочатку на 57-й хвилині Назар Волошин та Владислав Ванат вибігли в контратаку: перший віддав на другого, але форвард не зміг обіграти голкіпера, але, на щастя, "біло-синіх" м’яч після відскоку "ліг" точнісінько на ногу Волошину, який ударом з-за меж штрафного зрівняв рахунок - 1:1.

Вже за 5 хвилин, завдяки курйозному голу, "Динамо" вийшло вперед: Віталій Буяльський виконав навіс до штрафного, і після метушні в штрафному, намагаючись вибити м’яч, захисники влучили у Волошина та "шкіряний" відлетів у ворота - 1:2.

Ще за 10 хвилин Бражко, який "привіз" у першому таймі, реалізував пенальті - 1:3. Крапку в матчі поставив Микола Шапаренко: Владислав Кабаєв увірвався до штрафного та потужно пробив, м’яч відлетів на Шапаренка, який в один дотик переправив його в сітку. Захисник "Буковини" намагався врятувати власні ворота, але не вдалося - 1:4 на користь "Динамо".

"Гірники" виривають перемогу в додатковий час

У другому матчі півфіналу зустрілися житомирське "Полісся" та донецький "Шахтар". Для обох команд матч був принциповий, адже фінал Кубку мав пройти на домашній арені "вовків" у Житомирі, а "Шахтарю" вкрай необхідно здобути хоча б один трофей, адже вони майже втратили шанси на чемпіонство.

Протистояння в Житомирі видалося напрочуд захопливо, обидві команди не відсиджувалися в обороні та атакували, що вилилося у безліч моментів протягом всіх 90 хвилин, проте у перших двох таймах голів не забивали.

Коли справа вже йшла до серії післяматчевих пенальті, "Шахтар" таки забив вирішальний гол: Траоре на замасі прибрав захисника, покотив наліво на Аліссона, який пробив під голкіпером - 1:0 на користь "Шахтаря". Поєдинок завершився мінімальною перемогою донеччан.

У фіналі Кубку Україні на стадіоні "Центральний" у Житомирі зустрінуться "Шахтар" та "Динамо". Поєдинок відбудеться 14 травня.

Нагадаємо

Клуби Української прем’єр-ліги погодилися з пропозиціями не проводити матч за Суперкубок України та визначити 2 серпня базовою датою 1-го туру сезону 2025/26.

Павло Башинський

Павло Башинський

Спорт
ФК «Шахтар» Донецьк
ФК «Динамо» Київ
Україна
Brent
$66.04
Bitcoin
$93,625.80
S&P 500
$5,380.11
Tesla
$256.53
Газ TTF
$34.16
Золото
$3,295.75
Ethereum
$1,798.18