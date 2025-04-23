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“Динамо” встретится с “Шахтером” в финале Кубка Украины

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Киевское Динамо разгромило Буковину 4:1 в полуфинале Кубка Украины. Шахтер минимально победил Полесье в дополнительное время. В финале 14 мая сыграют Динамо и Шахтер.

“Динамо” встретится с “Шахтером” в финале Кубка Украины

Киевское "Динамо", которое в полуфинале Кубка Украины по футболу разгромило черновицкую "Буковину", встретится в финале Кубка с донецким "Шахтером", который минимально обыграл "Полесье", передает УНН.

Камбэк во втором тайме

В первом полуфинальном матче во Львове на стадионе "Украина" встретились черновицкая "Буковина" и киевское "Динамо". К удивлению болельщиков, счет в матче открыла именно "Буковина": Владимир Бражко поскользнулся возле своей штрафной площадки, Юрий Глущук перехватил мяч и отдал на Богдана Бойчука, который пробил в ближний угол ворот "Динамо" - 1:0.

"Динамо" взялось за дело уже после перерыва. Сначала на 57-й минуте Назар Волошин и Владислав Ванат выбежали в контратаку: первый отдал на второго, но форвард не смог обыграть голкипера, но, к счастью, "бело-синих" мяч после отскока "лег" точно на ногу Волошину, который ударом из-за пределов штрафной сравнял счет - 1:1.

Уже через 5 минут, благодаря курьезному голу, "Динамо" вышло вперед: Виталий Буяльский выполнил навес в штрафную, и после суматохи в штрафной, пытаясь выбить мяч, защитники попали в Волошина и "кожаный" отлетел в ворота - 1:2.

Еще через 10 минут Бражко, который "привез" в первом тайме, реализовал пенальти - 1:3. Точку в матче поставил Николай Шапаренко: Владислав Кабаев ворвался в штрафную и мощно пробил, мяч отлетел на Шапаренко, который в одно касание переправил его в сетку. Защитник "Буковины" пытался спасти собственные ворота, но не удалось - 1:4 в пользу "Динамо".

"Горняки" вырывают победу в дополнительное время

Во втором матче полуфинала встретились житомирское "Полесье" и донецкий "Шахтер". Для обеих команд матч был принципиальный, ведь финал Кубка должен был пройти на домашней арене "волков" в Житомире, а "Шахтеру" крайне необходимо завоевать хотя бы один трофей, ведь они почти потеряли шансы на чемпионство.

Противостояние в Житомире выдалось на удивление захватывающим, обе команды не отсиживались в обороне и атаковали, что вылилось во множество моментов в течение всех 90 минут, однако в первых двух таймах голов не забивали.

Когда дело уже шло к серии послематчевых пенальти, "Шахтер" таки забил решающий гол: Траоре на замахе убрал защитника, покатил налево на Аллисона, который пробил под голкипером - 1:0 в пользу "Шахтера". Поединок завершился минимальной победой дончан.

В финале Кубка Украины на стадионе "Центральный" в Житомире встретятся "Шахтер" и "Динамо". Поединок состоится 14 мая.

Напомним

Клубы Украинской премьер-лиги согласились с предложениями не проводить матч за Суперкубок Украины и определить 2 августа базовой датой 1-го тура сезона 2025/26.

Павел Башинский

Павел Башинский

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