"Динамо" і "Шахтар" зіграли внічию в центральному матчі 26 туру УПЛ: озвучені результати

У неділю, 27 квітня, Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" провели матч в рамках поєдинку 26-го туру української Прем'єр-ліги – він завершився в нічию з рахунком 2:2. Про це повідомляє УНН з посиланням на українську Прем'єр-лігу.

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Спочатку рахунок відкрили донеччани після того, як захисник киян Тарас Михавко привіз пенальті, який реалізував Кевін. Але вже через 14 хвилин після цього Егіналду подвоїв перевагу для команди "Шахтаря".

Попри два голи відставання, "динамівці" не здавались – кияни змогли відіграти один м’яч. Дубінчак зробив передачу на Ваната, після чого "Динамо" оволоділо ініціативою і здобуло нічию завдяки голу Кабаєва наприкінці поєдинку.

В результаті даного матчу "Шахтар" посідав третє місце в турнірній таблиці УПЛ, отримавши 54 бали. Водночас "Динамо" продовжує займати першу сходинку, набравши вже 64 бали.

Нагадаємо

Вінгер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко в матчі проти "Оболоні" забив свій 113-й гол за "біло-синіх" в Українській прем’єр-лізі. Цей гол дозволив Ярмоленку наздогнати Сергія Реброва, який тепер очолює збірну України, за кількість голів в УПЛ за "Динамо".