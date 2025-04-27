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"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в центральном матче 26-го тура УПЛ: озвучены результаты

Киев • УНН

 • 380 просмотра

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели матч в рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги. Он завершился ничьей со счетом 2:2

"Динамо" и "Шахтер" сыграли вничью в центральном матче 26-го тура УПЛ: озвучены результаты

В воскресенье, 27 апреля, донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" провели матч в рамках поединка 26-го тура украинской Премьер-лиги – он завершился в ничью со счетом 2:2. Об этом сообщает УНН со ссылкой на украинскую Премьер-лигу.

Детали

Сначала счет открыли донетчане после того, как защитник киевлян Тарас Михавко привез пенальти, который реализовал Кевин. Но уже через 14 минут после этого Эгиналду удвоил преимущество для команды "Шахтера".

Несмотря на два гола отставания, "динамовцы" не сдавались – киевляне смогли отыграть один мяч. Дубинчак сделал передачу на Ваната, после чего "Динамо" овладело инициативой и получило ничью благодаря голу Кабаева в конце поединка.

В результате данного матча "Шахтер" занимал третье место в турнирной таблице УПЛ, получив 54 балла. В то же время "Динамо" продолжает занимать первую строчку, набрав уже 64 балла.

Напомним

Вингер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко в матче против "Оболони" забил свой 113-й гол за "бело-синих" в Украинской премьер-лиге. Этот гол позволил Ярмоленко догнать Сергея Реброва, который теперь возглавляет сборную Украины, по количеству голов в УПЛ за "Динамо".

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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