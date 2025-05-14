Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

Сегодня, 14 мая, состоится финальный матч Кубка Украины по футболу сезона 2024/25 между киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". Игра пройдет на Центральном городском стадионе "Полесье" в Житомире, начало - в 18:30 по киевскому времени, пишет УНН.

"Шахтер"

В этой игре номинальным хозяином поля будут именно "горняки". "Шахтер" на пути к финалу начал свой путь сразу с 1/8-финала, где сначала обыграли "Зарю" - 1:0, в четвертьфинале "Александрию" - 1:0, а в полуфинале - "Полесье" также с минимальным счетом - 1:0.

Однако дела в чемпионате для "Шахтера" складываются не лучшим образом. Дончане вообще рискуют впервые с сезона 2020/21 остаться без титулов. Сейчас "горняки" идут на 3 месте в чемпионате, отставая от "Александрии", которая на втором месте, на 5 очков за два тура до конца, и на 10 очков от "Динамо", что уже в теории и на практике не позволит "Шахтеру" побороться за "золото" чемпионата.

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Победа в Кубке позволит "горнякам" попасть в Лигу Европы, в противном случае команда начнет евросезон в Лиге конференций.

За последние 5 матчей в УПЛ "Шахтер" одолел "Кривбасс" (2:1) и "Черноморец" (3:0), проиграл "Колосу" (2:4) и расписал мировые с "Динамо" (2:2) и "Зарей" (0:0).

Вероятно, этот поединок станет также решающим для главного тренера "горняков" Марино Пушича, особенно на фоне слухов о назначении нового тренера Арды Турана, который сейчас тренирует турецкий "Эюпспор", за который выступает экс-футболист "Шахтера" Тарас Степаненко.

Арда Туран - главный тренер "Эюпспор"

Степаненко подписал контракт с турецким "Эюпспором"

"Динамо"

Как отмечалось выше, "Динамо" уверенно лидирует в Чемпионате Украины с 68 очками и близко к оформлению своего 17 чемпионства, что станет рекордом в истории Чемпионата.

"Динамо", как и "Шахтер", начало свой путь к финалу с 1/8, где в овертайме победило "Ворсклу" (2:1). В четвертьфинале "бело-синие" одолели "Рух" (1:0), а в полуфинале разгромили Буковину (4:1).

Победа "Динамо" в финале Кубка может подпортить планы на Лигу Европы для "Шахтера". Сейчас в Лигу чемпионов попадает только одна команда - победитель Украинской Премьер-лиги. Представитель стартует аж со второго этапа и должен пройти трех соперников до общей группы.

Финал Кубка Украины по футболу: определено время и место поединка

Всего лишь одна команда квалифицируется в Лигу Европы – аж в первый раунд отбора. Обычно, это обладатель Кубка Украины, но если это будет победитель УПЛ (в данном случае "Динамо"), то тогда в ЛЕ возьмут серебряного призера чемпионата - вероятно, это будет "Александрия", если подопечные Руслана Ротаня не допустят осечек в двух заключительных турах.

За последние 5 матчей "Динамо" победило "Кривбасс" (2:0), "Оболонь" (3:0) и "Ингулец" (4:0), расписало мировую с "Шахтером" (2:2) и "Полесьем" (0:0).

Перед матчем, цифры, факты

Как уже отмечалось, старт поединка начнется в 18:30. Финал Кубка Украины покажут бесплатно. В открытом доступе поединок можно будет посмотреть на YouTube-канале УПЛ ТБ. Также будут транслировать встречу на Т2 MEGOGO Спорт.

Финал Кубка Украины по футболу: билеты на матч "Шахтер" - "Динамо" уже в продаже

"Динамо" и "Шахтер" имеют богатую историю встреч в Кубке Украины. В целом они встречались 16 раз в рамках этого турнира. Из них 10 матчей состоялись в финалах.

Статистика в Кубке говорит в пользу "Шахтера" - 9 побед против 5 у "Динамо". В последний раз "Шахтер" и "Динамо" встречались в финале Кубка в 2018 году, когда "горняки" обыграли киевлян - 2:0. Голы тогда забивали Факундо Феррейра и Ярослав Ракицкий.

В последний раз "Динамо" и "Шахтер" играли друг против друга в Кубке в 2019 году в 1/8 финала, когда киевляне в овертайме дожали "горняков" - 2:1. Голы на счету Сергея Сидорчука и Дениса Попова. За "Шахтер" тогда отличился в дополнительное время Тарас Степаненко.

Букмекеры отдают незначительное предпочтение "Шахтеру", на победу которого можно поставить с коэффициентом - 2,28. На победу "Динамо" - 3,25, а на ничью в основное время - 3,4.

Поединок рассудит Николай Балакин, которому будут помогать боковые судьи - Александр Беркут и Дмитрий Запороженко. Четвертый арбитр – Дмитрий Панчишин.

Николай Балакин на матче "Динамо" против "Кривбасса"

В текущем сезоне украинский арбитр Николай Балакин обслуживал несколько важных матчей в рамках Украинской Премьер-лиги и Кубка Украины, в частности в первом круге чемпионата судил матч между "Динамо" и "Шахтером", который завершился со счетом - 1:1.

Также Балакин обслуживал матч 24-го тура УПЛ между "Кривбассом" и "Динамо", который завершился победой киевлян - 2:0. В том матче Балакин показал красную карточку защитнику киевлян Денису Попову.

Кроме того, в четвертьфинале Кубка Украины Балакин судил матч между "Шахтером" и "Александрией", который завершился победой "горняков" в овертайме.

"Динамо" не проигрывает в Украине уже больше года. Последнее поражение было 11 мая 2024 года, именно в игре против Шахтера, в 28 туре УПЛ сезона-2023/24.

Тренер "Динамо" Александр Шовковский ни разу не побеждал "Шахтер" на посту главного тренера (2 ничьи и поражение). Пушич никогда не проигрывал "Динамо" (две победы и 2 ничьи).

Марино Пушич и Александр Шовковский

"Шахтер" 5 раз выигрывал Кубок Украины, не побеждая в чемпионате.

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